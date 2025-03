Festival oferece qualificação para profissionais da hospitalidade em Belém às vésperas da COP 30

Profissionais de restaurantes, bares ou hotéis em Belém terão a oportunidade de participar de qualificações gratuitas e treinamento especializado promovidos pelo 2º Festival Amazônia Sour, que inicia suas atividades no dia 31 de março, na Universidade da Amazônia (UNAMA) da Alcindo Cacela. O evento é uma iniciativa que visa fortalecer o mercado local para receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), destacando a coquetelaria amazônica como diferencial estratégico.

As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp: (91) 98455-0403.

Treinamento com Marco de la Roche

O treinamento com o mixologista Marco de la Roche ocorrerá em duas turmas, de 31 de março a 9 de abril, sempre no horário das 13h30 às 17h30. As vagas são limitadas e o investimento é de R$ 200 para associados da Abrasel e R$ 260 para não associados. O curso abordará desde técnicas clássicas de coquetelaria até criação de coquetéis autorais e introdução à análise sensorial, visando aprimorar o serviço oferecido por bares e restaurantes.

Diageo Bar Academy

O programa Diageo Bar Academy, em parceria com o SEBRAE, trará duas qualificações gratuitas conduzidas por André Bueno, da Barones & Diageo Bar Academy. As formações acontecem na UNAMA da Alcindo Cacela, em dois dias:

Essentials (10 de abril): Voltado para bartenders e profissionais da hospitalidade, com foco em vendas, hospitalidade e mixologia.

Business of Bars (11 de abril): Destinado a gerentes e proprietários, com conteúdos sobre gestão de bares, rentabilidade, jornada do cliente e estratégias de crescimento.

Os módulos serão realizados em dois horários: 9h às 12h e 14h às 17h. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo número disponibilizado.

Programação completa do Festival Amazônia Sour:

Qualificações: 31 de março a 11 de abril

Circuito de Coquetéis Autorais Amazônicos: 30 de abril a 9 de maio (em estabelecimentos de Belém)

Evento Cultural: 10 de maio, com música amazônica na Estação das Docas.

O evento é uma realização do Amazônia Sour e da AmpliCriativa, com apoio do SEBRAE e outras instituições regionais. O projeto busca promover o uso de ingredientes locais, contribuindo para o fortalecimento da economia criativa e para a preparação de Belém como sede da COP 30.

Serviço:

Inscrições: WhatsApp - (91) 98455-0403

Local: UNAMA – Universidade da Amazônia da Alcindo Cacela (Av. Alcindo Cacela, 287).