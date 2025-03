Sebrae lança programa de capacitação para empreendedores do ramo alimentício com foco na COP 30

Pequenos negócios do setor gastronômico do Pará terão uma oportunidade de crescimento com a chegada da COP 30, evento global que será sediado em Belém em novembro deste ano. Para preparar empreendedores do ramo de alimentos e bebidas, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) lançou, nesta segunda-feira (17), o “Prepara Gastronomia COP 30”, um programa de capacitação voltado para bares, restaurantes, cafeterias, hamburguerias, entre outros estabelecimentos. O evento ocorreu no teatro Maria Sylvia Nunes, localizado na Estação das Docas, e reuniu chefs renomados, empreendedores da área e especialistas do setor.

Diretor superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno. (Cristino Martins / O Liberal)

O diretor superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno, afirmou que o objetivo do programa é preparar os empresários para receber os visitantes que virão para a COP. “O nosso objetivo é fazer com que os empreendedores dessa área no Pará possam estar completamente antenados às tendências, desde adequação de cardápio, adequação de línguas ou simplesmente utilização de aplicativos para conversar com o cliente, até como se estruturar mercadologicamente e como melhorar a sua operação”.

Além do lançamento do programa, o evento contou com uma roda de palestras, que foram ministradas por especialistas da área. O chef Saulo Jennings, proprietário do restaurante Casa do Saulo, foi um dos palestrantes e destacou a importância do programa para atender a grande demanda que a COP 30 trará. “O nome do programa já diz tudo: ‘prepara’. Se preparar não é deixar de ser paraense, é ser um paraense preparado. A gente já tem a melhor gastronomia do mundo, mas é preciso saber entregá-la com qualidade, atendimento, logística e até comunicação em outras línguas”, afirmou. Ele também ressaltou que a valorização da culinária paraense tem crescido e que o programa será essencial para qualificar ainda mais os empresários.

Saulo palestrando no lançamento do programa (Cristino Martins / O Liberal)

A empreendedora Elka Clara fabrica chocolate artesanal em Barcarena e decidiu aderir ao programa por enxergá-lo como uma oportunidade de expansão. “O programa é uma porta que se abre. Além da qualidade do nosso chocolate, vamos aprender a aprimorar processos e enxergar oportunidades que talvez não víssemos antes”, disse. Elka também revelou que está se preparando para o evento internacional estudando inglês e buscando mais evolução.

O Prepara Gastronomia COP 30 oferecerá 260 vagas para micro e pequenas empresas interessadas em se qualificar para atender o público da COP. O programa inclui consultorias personalizadas, cursos, oficinas, mentorias e orientações técnicas. O Sebrae/PA deve acompanhar os empreendedores por até seis meses.

Os empreendedores interessados podem se inscrever na loja virtual do órgão, o prazo de inscrição seguirá até que todas as vagas tenham sido preenchidas. Com a capacitação, a expectativa é que a gastronomia paraense esteja ainda mais preparada para receber os visitantes e mostrar ao mundo a riqueza dos sabores da nossa região.