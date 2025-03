Capacitações aquecem mercado de trabalho e devem abrir portas para profissionais de Belém

A proximidade da COP 30 tem despertado expectativas em Belém. O evento, que reunirá lideranças globais para debater mudanças climáticas, também representa um impulso econômico para a cidade. Com a chegada de visitantes internacionais, cresce a necessidade de profissionais capacitados para atender essa demanda. Para muitos, essa é a oportunidade de conquistar um espaço no mercado de trabalho e garantir uma renda extra.

Segundo a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), mais de 10 mil vagas em cursos gratuitos já foram ofertadas, com foco em qualificação profissional para os 15 dias de evento. A expectativa é que o setor de turismo e serviços seja um dos mais impactados, movimentando tanto empregos formais quanto o mercado informal. Esse é o caso de Fernanda Batalha.

Formada em turismo, aos 42 anos, ela diz que está há quase quatro anos sem um emprego fixo. Como tantos outros paraenses, Fernanda viu na COP 30 uma oportunidade de reingresso ao mercado de trabalho. “Nunca vi essa abrangência no turismo local. Agora temos oportunidades, e eu não quero perder essa chance de voltar para a minha área”, afirma.



Para se preparar, Fernanda já concluiu quatro cursos através do projeto capacitação ofertado pelo governo do Estado, e já está cursando um quinto, voltado para hospitalidade e atendimento ao turista. “Isso não só aumenta minhas chances de conseguir um bom emprego durante o evento, mas também pode me abrir portas para outras oportunidades no futuro”, disse entusiasmada.

Esse também é o caso de Geziane Rocha, que também aposta nos cursos da receptividade ofertados na rede pública. Cuidadora de idosos, ela acredita que a qualificação é essencial para garantir um bom atendimento e aproveitar as oportunidades que o evento trará. “As oportunidades vão vir, e estar preparada faz toda a diferença”, diz. Ela reforça que a COP 30 pode fortalecer o turismo na cidade a longo prazo. “Belém tem potencial, e esse evento pode ser um divisor de águas para a gente.”

A cuidadora destaca que, além do setor de turismo, a demanda por profissionais capacitados deve se estender a outras áreas, como saúde e bem-estar. “Muita gente vai precisar de serviços diversos, desde guias turísticos até cuidadores. Quero estar pronta para atender da melhor forma possível.”

Investimento

Ronny Elson Soares, de 34 anos, também decidiu investir na qualificação. Motorista de aplicativo, ele faz um curso de inglês para melhorar a comunicação com os visitantes estrangeiros e ao longo do dia estuda com podcasts para evoluir no idioma.

Ronny destaca que a rede de contatos pode ser um diferencial. Há poucos meses da conferência climática, o motorista diz que já atende um volume intenso de pessoas de outros países e que o inglês pode ser uma porta para novos horizontes.



“Muitos deles (estrangeiros) tentam manter uma conversa e se conseguimos nos comunicar, mais oportunidades a gente encontra. Quero poder fazer contatos e expandir minhas oportunidades de trabalho", contou.

“Quero estar ainda mais preparado. Fiz um grande investimento porque acredito que poderei ter uma remuneração bem acima da média”, revelou sobre a expectativa para os 15 dias de evento.