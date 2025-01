Sebrae abre turmas extras de capacitações gratuitas do Airbnb em Belém

Devido à grande procura pelos primeiros cursos para anfitriões da plataforma Airbnb, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA) abriu novas turmas de capacitação gratuitas do Airbnb em Belém. Na próxima semana haverá duas turmas extras no horário da tarde, das 14h às 18h: uma sobre “Noções básicas de como hospedar no Airbnb - Preparação inicial”, na terça-feira (14), e outra sobre “Noções básicas de como hospedar no Airbnb – Gestão de Reservas”. A terceira capacitação será “Excelência em qualidade de atendimento na hospedagem”, que ocorrerá no dia 22 de janeiro, as 18h. Todos os cursos serão realizados na sede do Sebrae no Pará, localizado na Rua Municipalidade, 1461.

As capacitações são destinadas a pessoas que têm um imóvel ou mesmo um cômodo ocioso em casa e estão interessadas em se tornar anfitriãs pelo Airbnb. Quem já atua na plataforma, mas deseja melhorar o atendimento prestado, também pode participar. As inscrições são gratuitas, assim como as capacitações, e podem ser realizadas pela loja virtual no Sebrae/PA, por meio do endereço: pa.loja.sebrae.com.br.

“Tivemos uma grande procura, acima do esperado. Temos até lista de espera para as primeiras capacitações, que serão realizadas à noite. Por isso, abrimos novas turmas para ajudar a quem deseja entender melhor como funciona a plataforma do Airbnb, não sabe o quanto cobrar pela hospedagem ou quer saber como pode melhorar o serviço prestado, por exemplo”, explica a analista do Sebrae no Pará, Anuska Prado.

A iniciativa visa aumentar a disponibilidade de leitos para quem vier a Belém para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será em novembro de 2025, na capital paraense. Para o evento, são esperados pelo menos 60 mil visitantes na capital do Estado e Região Metropolitana.

“Essa será uma excelente oportunidade para ganhar dinheiro e quem tem um imóvel ocioso ou para investir não pode ficar de fora”, aconselha Anuska. De acordo com a analista do Sebrae/PA, a instituição elegeu quatro eixos estratégicos, nos quais tem priorizado suas ações de preparação dos pequenos negócios para a COP 30: Alimentos e Bebidas, Economia Criativa, Mobilidade Urbana e Hospitalidade.

Entre as ações do eixo Hospitalidade está a parceria com o Airbnb, que foi anunciada em agosto do ano passado e por meio da qual já foram capacitadas mais de 500 pessoas em vinte turmas, realizadas também em cidades como Belém, Soure, Abaetetuba e Barcarena.

Na loja virtual do Sebrae no Pará, também estão disponíveis outros cursos online voltados à gestão de pequenos negócios e empreendedorismo. Mais informações também podem ser obtidas pela central de relacionamento do Sebrae/PA, que funciona 24h, pelo telefone 0800-570-0800.