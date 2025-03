Programa de empreendedorismo feminino na Amazônia abre inscrições para edital

O Grupo Mais Unidos, com o apoio da Alcoa Foundation, lançou o programa Move +Mulheres, uma iniciativa de fortalecimento do empreendedorismo feminino na Amazônia. O projeto visa capacitar 40 mulheres empreendedoras da região de Juruti, no Pará, por meio de cursos, workshops e mentorias.

As participantes terão a oportunidade de desenvolver um plano de inovação para seus negócios e concorrer a um prêmio total de R$ 15 mil, distribuído entre as três primeiras colocadas. O programa também oferece oficinas de inclusão digital, acesso à internet e equipamentos para impulsionar os empreendimentos.

O Move +Mulheres busca impulsionar a inovação e o crescimento sustentável dos negócios liderados por mulheres na Amazônia, conectando-as a experiências de sucesso e promovendo o protagonismo feminino.

"Projetos que incentivam o empreendedorismo feminino são muito importantes, porque na maioria das famílias, as mulheres são as provedoras dos lares. E na Amazônia esse cenário não é diferente. Por isso é tão importante capacitá-las e emponderá-las para concretizar seus sonhos por meio de suas habilidades e projetos de geração de renda”, disse Karol Amorim, gerente de perfomance social da Alcoa em Juruti.

Destaques do programa:

Capacitação técnica e desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

Mentoria com empreendedores e profissionais de diversas áreas.

Acompanhamento psicológico com foco na saúde mental da mulher.

Acesso a ferramentas digitais e recursos para inovação.

Premiação em dinheiro para os melhores projetos.

Participação em evento nacional de empreendedorismo para as duas primeiras colocadas.



As inscrições para o programa estão abertas de 26 de março a 23 de abril e podem ser feitas tanto online como presencial. As inscrições online ocorre no site oficial do Move Mulheres.

Já as incrições presenciais devem ser feitas no Instituto Juruti Sustentável (IJUS), Travessa Boa Ventura Bentes, Bom Pastor, nº 45, Juruti/PA (Antiga Adepará).

O programa terá início em 27 de maio e é destinado a mulheres empreendedoras de Juruti que buscam expandir seus negócios.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)