EmpoderaEla: Espaço colaborativo celebra o empreendedorismo feminino no Mês da Mulher

Para celebrar o Mês da Mulher, um projeto especial promete destacar o protagonismo feminino e fortalecer marcas lideradas por mulheres que tem como propósito proporcionar visibilidade para empresárias e artesãs da região, criando um ambiente de trocas, inspiração e empoderamento.

Nesta edição, o projeto EmpoderaEla segue até o dia 31 de março, o Piso 1 do shopping localizado na Augusto Montenegro, e conta com uma parceria especial da Usina da Paz do Benguí. Além disso, cinco grupos coletivos participam da iniciativa, tornando o evento ainda mais enriquecedor:

✔ Pretas Paridas

✔ Mãos de Maria

✔ Grupo de Mulheres Brasileiras (GMB)

✔ Mulheres Empreendedoras – Usina da Paz Benguí

✔ Curso de Corte, Costura e Moda – Usina da Paz Benguí

VEJA MAIS

A iniciativa reforça a importância de criar oportunidades e dar visibilidade ao trabalho das mulheres, incentivando o consumo consciente e a valorização da produção local. O espaço será uma vitrine para inovação, criatividade e histórias inspiradoras, oferecendo ao público a chance de conhecer produtos exclusivos e apoiar o empreendedorismo feminino.

"O EmpoderaEla é mais do que um espaço colaborativo, é um movimento de valorização do empreendedorismo feminino e do talento das mulheres que transformam suas habilidades em oportunidades. No Mês da Mulher, queremos reforçar a importância de dar visibilidade a essas empresárias e artesãs, proporcionando um ambiente de trocas, aprendizado e fortalecimento. Convidamos todos a prestigiar esse projeto e apoiar o consumo consciente, incentivando a produção local e o protagonismo feminino", destaca Isa Lucena, gerente de Marketing do Parque Shopping Belém.