Feira de economia criativa e show com Beto Guedes marcam a quarta edição do MECA

A quarta edição do projeto Multilinguagens da Economia Criativa da Amazônia (MECA) será realizada nesta quinta-feira (20) e sexta-feira (21), no Parque da Residência, em Belém. Promovida pelo Sebrae no Pará, Sescoop e Senar Pará, a feira de economia criativa, um dos braços do evento, vai funcionar das 17h às 22h, com entrada gratuita nos dois dias, e reunirá empreendedores paraenses que produzem peças de artesanato, cerâmica e moda, além de produtos da rica gastronomia paraense.

No segundo dia, o evento recebe um talk show com o cantor Beto Guedes, que será recebido por Arthur Espíndola no palco do Teatro Estação Gasômetro. “Nós chegamos à quarta edição, então o MECA já se consolidou como um dos grandes eventos na agenda cultural de Belém, promovendo o empreendedorismo, a arte e a música paraenses. Nesta primeira edição do ano, vamos levar produtos dos mais variados segmentos na feira de economia criativa”, destaca Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae/PA.

VEJA MAIS

Economia criativa

Nesta quarta edição, o Sebrae/PA vai abrir espaço para 16 empreendimentos de bioeconomia, moda e acessórios, além de cinco empreendedores do segmento de alimentos e bebidas, que vão expor produtos da rica gastronomia paraense na área externa do Parque da Residência.

O MECA será uma oportunidade para os pequenos empreendedores apresentarem seus produtos, trocarem ideias com o público, fazer networkings e prospectar futuros negócios.

“Será minha primeira vez no MECA, então vou levar bonecos feitos de amigurumi (tricô ou crochê) baseados em lendas amazônicas como curupira, que é mascote da COP 30, mas também vou apresentar ao público peças em micro crochê, que serão acessórios tipo brincos e pulseiras”, adianta a artesã Silvia Valente.

Sarau musical

Como nas edições anteriores, o MECA tem a proposta de levar empreendedorismo e música ao público paraense. Nesta quinta-feira (20), partir de 20h, Arthur Spíndola comanda um talk show com os músicos da banda paraense de pagode Nosso Tom.

Já na sexta-feira (21), Arthur receberá no palco o cantor Beto Guedes, também a partir de 20h, onde vai interagir com o artista e relembrar grandes sucessos no palco. Além das atrações no teatro, o MECA também ter música ao ar livre, com apresentações gratuitas na praça do Parque da Residência, com o grupo Cabanagem (quinta-feira) e Juliana Sinimbu (sexta-feira), ambos a partir de 17h30.

“É uma oportunidade para comerciantes venderem durante um ato cultural. E isso é ótimo, pois aproxima o público de marcas e ideias paraenses e incentiva esses microempreendedores do Pará a não apenas venderem, mas divulgarem seus produtos, fortalecerem suas marcas e expandirem sua rede de contatos”, observa Arthur Espíndola, um dos idealizadores do evento.

Nas primeiras edições, o MECA recebeu grandes nomes da música nacional no projeto como Elba Ramalho, Flávio Venturini e Luciana Mello, além de atrações regionais como o cantor Nilson Chaves e a Banda Fruta Quente.

Serviço:

A 4ª edição do MECA será realizada nesta quinta-feira (20) e sexta-feira (21), a partir das 17h, no Parque da Residência, em Belém, com entrada franca. Já os ingressos para os shows da Nosso Tom (quinta-feira) e Beto Guedes (sexta-feira), sempre às 20h, podem ser comprados no site bilheteria digital, no link: https://abre.ai/meca4