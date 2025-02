Carnaval 2025: Usinas da Paz promovem empreendedorismo e economia criativa

O empreendedorismo e a economia criativa estão sendo impulsionados pelas Usinas da Paz para o Carnaval 2025, por meio de iniciativas que capacitam e incentivam a comercialização de produtos personalizados.

No Parque Shopping, em Belém, onde está sendo realiza a "Feirinha de Carnaval", 11 empreendedoras, atendidas pelos cursos do projeto, oferecem ao público adereços e itens exclusivos para esta época do ano.

Essa iniciativa fortalece o empreendedorismo local e proporciona oportunidades de geração de renda para moradores das comunidades atendidas. Por meio das capacitações e da visibilidade, os participantes podem transformar o aprendizado em negócios, impulsionando suas atividades econômicas durante o período festivo.

Empreendedoras

Uma das mulheres atendidas pelo projeto na Usina da Paz do Bengui, a empreendedora Sara Cristina, de 24 anos, diz que a Feirinha de Carnaval vai ajudar na renda e movimentar a economia das famílias.

“Aqui a procura é muito grande, então muita gente vem em busca desses adereços. A Usina deu todo esse apoio para a gente, desde os cursos até aqui no shopping. É uma oportunidade única”, comentou.

Já a artesã Adelaide Lopes gostou de vender seus produtos em um lugar com grande circulação de pessoas. "Essa feirinha é uma grande oportunidade para nós, artesãs. Aqui, conseguimos mostrar nosso trabalho, conquistar novos clientes e garantir uma renda extra para o Carnaval. Estou muito feliz por essa visibilidade".

Capacitação

Desde a última segunda-feira (3), a Usina da Paz Jurunas/Condor promove capacitações especializadas para quem deseja explorar a criatividade e aprender técnicas de customização de abadás e acessórios.

Os cursos gratuitos ensinam desde bordados e aplicação de pedrarias até diferentes tipos de ornamentação, possibilitando que os alunos desenvolvam peças exclusivas e aprimorem habilidades essenciais.

O curso está sendo uma grande oportunidade de aprender algo novo, na opinião do estudante Jonas Melo. “Para mim, este curso é uma terapia, pois ajuda a levantar meu ânimo. Estou ousando nas criações e quem sabe um dia eu possa ter uma grife de Varnaval”, disse.

A iniciativa também pode impactar positivamente a vida dos alunos, na opinião da professora de moda da Usina da Paz Jurunas/Condor, Rosineide Chaves.

“O nosso curso de customização de abadá é uma outra forma de ganhar dinheiro, porque na época do Carnaval as pessoas buscam serviços de customização e isso já é uma forma que eles têm de aumentar suas rendas”, explicou.

Já a secretária de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, diz que as ações das Usinas da Paz reforçam o compromisso do Governo do Estado com o empreendedorismo e a economia criativa, proporcionando capacitação e geração de renda.

“Com projetos como esse, fortalecemos a economia, incentivamos talentos e garantimos um Carnaval mais inclusivo e próspero para todos”, afirmou.

Serviços

A feirinha empreendedora da Usina da Paz Bengui segue até o dia 4 de março, das 10h às 22h, no Parque Shopping (av. Augusto Montenegro, 4300). Já a programação completa de cursos e atividades das Usinas da Paz voltadas para o Carnaval pode ser consultada no instagram oficial @Usinasdapaz.