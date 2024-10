Projeto que une economia criativa e acesso à cultura chega à Redenção

O município de Redenção, no sul do Pará, localizado a 535 quilômetros de Marabá, é a quinta parada do Festival #Partiu – Economia Criativa & Música da Amazônia. A equipe do projeto itinerante está na cidade e, desde ontem (21), realiza mais uma rodada de oficinas criativas, com aulas ministradas na Faculdade Fael, até a próxima quarta-feira (23).

Ministradas em parceria com as artesãs da Associação Preciosa Amazônia, de Parauapebas, as oficinas irão abordar tipos de sementes e materiais, seleção, tratamento, manipulação e criação de biojoias. As oficinas são gratuitas e ocorrem sempre de 18h às 22h. Já na quinta-feira (24), as peças produzidas serão exibidas em uma Feira Criativa, realizada na Praça de Eventos, que também recebe show do artista local Lucas Souto. Todas as informações estão disponíveis @festivalpartiu, perfil do projeto no Instagram.

A artesã Maísa Aragão foi aluna das oficinas em Parauapebas e já vislumbra o incremento de renda que virá das biojoias. “Eu faço acessórios pra cabelo. Laços, tiaras, adornos... e as biojoias pra mim vão ajudar a atingir outro público. Eu já esperava por uma oficina como essa há muito tempo. Agora, vou poder aumentar minhas vendas, com certeza”, projeta.

Maisa Aragão mora em Parauapebas e participou das oficinas (Tay Marquioro / O Liberal)

Itair Rodrigues, produtor executivo do projeto, avalia que as oficinas têm atingido a um público variado nas cidades por onde o festival passou. “Estivemos em Jacundá, Água Azul do Norte, Parauapebas e Curionópolis. Em todos esses municípios, o que vimos foi a grande aceitação do público pelo conhecimento na produção de biojoias. Já passaram muitas mulheres, mas também homens pelas aulas. Gente de todas as idades e em qualquer nível de escolaridade. E o resultado das aulas é sempre muito diferente e interessante a cada etapa do projeto”, conta.

O Festival #Partiu - Música da Amazônia & Economia Criativa oferece oportunidade de geração de renda e acesso a arte e cultura às comunidades dos municípios por onde passa. O projeto teve início em setembro e, até novembro, passará também por Redenção e Marabá, onde encerra suas atividades. O Festival é um projeto marabaense, assinado pela produtora cultural Ita do Norte Produções, que realiza a programação. O evento itinerante tem patrocínio da Equatorial Energia, por meio do Programa Semear, e apoio institucional da Fundação Cultural do Estado do Pará e do Governo do Pará.

Caravana E+ Geladeira Nova

Equipes da Equatorial Energia também estão na Praça de Eventos em uma ação da Caravana E+ Geladeira Nova. A empresa recebe consumidores para renegociação de dívidas, cadastramento em tarifa social, substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, além de cadastrar clientes para o sorteio de 40 geladeiras novas. Esses serviços estão disponíveis de segunda a quarta-feira, em horário comercial. E, na quinta-feira, de 8h às 12h.