Tripulação do barco ‘Bom Jesus’ que ficou desaparecida por 17 dias chega a Santarém

A tripulação desembarcou no começo da noite desta quinta-feira feira (14) no Aeroporto Maestro Wilson Fonseca, em Santarém, oeste do estado. O traslado dos seis sobreviventes do naufrágio da embarcação 'Bom Jesus' foi feito por uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). O grupo estava desaparecido desde o dia 27 de março, quando a embarcação em que eles estavam enfrentou um temporal, pegou fogo e naufragou no Arquipélago do Marajó. Eles passaram 17 dias ilhados uma região na divisa do Pará com o Amapá.

Os seis tripulantes foram resgatados na tarde de quarta-feira (13) por uma aeronave da Marinha do Brasil, eles estavam em uma área conhecida com Ilha das Flechas. Todos foram foram levados para Belém, onde receberam atendimento médico no Hospital do 4º Distrito Naval e em seguida na UPA 24h do bairro Sacramenta, onde ficaram durante toda a noite em observação médica.

VEJA MAIS

Os tripulantes da embarcação foram identificados como: Antônio Oliveira, maquinista mecânico; Leilane Carla Ferreira, cozinheira; Cristiano de Azevedo, marinheiro; Joelson da Silva, responsável pela carga; Valdeney Dolzanes, Jeferson Marques dos santos, maquinista, conhecido como ‘negão’.

Segundo a Polícia Civil, todos os seis devem ser prestar esclarecimento