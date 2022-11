Triatleta de Barcarena não participa de campeonato mundial na Eslováquia por falta de patrocínio

Barcarena tem se tornado celeiro de atletas em diversas modalidades, gerando corredores, ciclistas, tenistas, e, recentemente, chama a atenção na modalidade Triathlon de Longa Distância, o triatleta Claudinei Santos Souza, de 38 anos. O esportista despontou nos últimos anos chegando a participar de importantes competições nacionais, incluindo o Ironman e o Campeonato Brasileiro.

O esportista se tornou o primeiro triatleta da região em 2017, quando cumpriu uma prova de triathlon de 70.3 milhas, na praia de Cumbuco, em Fortaleza – CE. Claudinei conquistou o 4º lugar na sua categoria fechando as distâncias de 1.900m na natação, 90 km no ciclismo 21,2 km na corrida.

VEJA MAIS

O triatleta nascido em São Miguel do Guamá é barcarenense de coração e está no município desde 1991. É casado e tem uma filha e concilia a vida de maratonista com o de trabalhador da indústria.

O esportista se tornou o primeiro triatleta da região em 2017 (Divulgação/ Arquivo Pessoal)

Recentemente o triatleta chegou bem perto de realizar o sonho de disputar o Campeonato Mundial na cidade de Samorin, na Eslováquia, sendo classificado por sua colocação no Campeonato Brasileiro de Triathlon de longa distância, que aconteceu em Fortaleza, em agosto. Entretanto foi impossibilitado pela falta de recursos e apoio de órgãos públicos. “Segundo as entidades competentes eu não fiz o requerimento em meu nome. E como avisaram apenas uma semana antes, não tive como reverter”, explica apresentando o documento enviado para a entidade, nominalmente.

Após encarrar a frustração de não ir ao mundial, mesmo com a sua inscrição realizada, fruto de eventos de mobilização, o barcarenense diz que o sonho de ir a um mundial não morreu. “Foi um sonho que precisou ser adiado. Foi um baque, mas já voltamos para os treinos. Mudamos um pouco a estratégia, agora estamos tentando fazer treinos pra adquirir maior velocidade, agilidade e vamos continuar treinando, brigando por melhores colocações. Esse sonho permanece vivo!”, garante.

O mais recente desafio do triatleta está sendo a espera por uma cirurgia que deve reduzir o seu grau de miopia e astigmatismo. Para os treinos Claudinei usa óculos de natação de 4,5 graus, já no ciclismo e na corrida ele precisa usar os óculos de ciclismo com um clipe, e o óculos de grau por trás. “Sem óculos eu não consigo competir”, afirma. Com os exames todos prontos, resta reunir o valor de R$ 20 mil para a cirurgia.

Triatleta já participou ()

Claudinei despertou para a modalidade em 2016, quando resolveu sair do sedentarismo em que vivia desde 2011 em virtude de uma lesão no joelho direito desencadeada jogando futebol. Sem praticar nenhuma atividade física durante cinco anos, ele comprou uma bicicleta. “Só queria pedalar!”, afirma. Mesmo sem grandes pretensões no esporte o atleta chegou a participar de algumas provas que foram se tornando maiores à medida que ele experimentava a adrenalina do pedal.

Disciplina nos treinos

Não satisfeito, o esportista iniciou a busca por uma assessoria esportiva que pudesse o ajudar a melhorar o seu desempenho e encontrou na internet o Centro de Performance Humana (CPH). “O CPH Brasil me fez enxergar um potencial, mesmo com a limitação financeira e de condições ideias para treino”, conta como a assessoria o tem ajudado. Mesmo com um começo tímido e solitário, Claudinei afirma que o CPH foi fundamental na motivação dos treinos, mesmo sozinho na cidade, pois o esporte era novidade em Barcarena quando optou pelo Triathlon.

Com uma intensa e disciplinada rotina de treinos o esportista afirma que ainda não conheceu seu limite. “Tenho um longo caminho pela frente de preparação e busca de performance.”, dispara. A meta do maratonista é realizar uma prova de ultraman que equivale às distâncias de 5 Iroman e depois o decatriathlon que equivale a 10 Iroman. “Sou um triatleta amador que começou tarde no Triatlhon, mas que não desisto fácil”, descreve sobre si.

Currículo do atleta

• 2018: Primeiro Barcarenense a completar uma prova de IRONMAN – Florianópolis-SC com um tempo sub11 de 10h52min: Natação: 3.800m, Ciclismo: 180 km e Corrida: 42,2 km (uma maratona);

• 2021: participou do Campeonato Brasileiro de Longa Distância em Cumbuco – Fortaleza – CE, disputando vaga para o Campeonato Mundial de Longa Distância, mas um pneu furado que jogou para a 13ª colocação;

• Em Abril/2022 participou do Triathlon da Tri of Lions da Liga Paraense de Triathlon onde ficou em 1º lugar na categoria e 2º lugar na prova Pai d´égua Tri. 5º lugar geral.

• Em Maio/2022 participou da prova de triathlon IRONMAN Brasil e Florianópolis-SC, completando a prova em 11h21min

• Dia 31/05/22 a Cbtri publicou a lista dos triatletas classificados para participar do Campeonato Mundial de Triathlon de Longa Distância em Samorin na Eslováquia, onde o nome constou na lista.



• Ranking Brasileiro de Triathlon de Longa Distância: 11º Colocação com 392,37 pontos. (http://sistriathlonbrasil.com.br/ranking/rank/modalidade/41)

• Em setembro/2022 conseguiu o 3º lugar na prova de Triathlon Olímpico realizada na praia Do Murubira, Mosqueiro/PA e realizada pela Tri Of Lion