Trecho da Avenida Pedro Álvares Cabral é interditado para o avanço de obras de saneamento

Para garantir a coleta adequada dos esgotos sanitários dos imóveis localizados no entorno do canal da Avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) avança com as obras de saneamento ambiental. A partir desta terça-feira (19/11) os serviços serão executados em um trecho da Avenida Pedro Álvares Cabral, entre Passagem Vila Rica e Travessa Almirante Waldenkolk, em Belém, que terá o tráfego interditado em parte de uma das pistas até o próximo sábado (23/11).

"Seguimos avançando com a obra da Nova Doca e os serviços se complementam. Existe a parte de reestruturação e urbanismo de todo o canal, assim como o esgotamento sanitário, que também é essencial”, informou o titular da Seop, Ruy Cabral, destacando a importância da obra de saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una. Com a implantação da rede coletora ao longo da Avenida Visconde de Souza Franco e ruas transversais, o esgoto será destinado à Estação de Tratamento de Esgoto do Una.

Além da Avenida Pedro Álvares Cabral, os trabalhos já são executados na Rua Municipalidade e prosseguem na Passagem Vila Rica até esta segunda-feira (18), e na Avenida Senador Lemos, entre a Avenida Visconde de Souza Franco e a Travessa Almirante Wandenkolk, que tem o tráfego interditado em parte de uma das pistas até a próxima quinta-feira (21). O canal da Doca também está recebendo obras específicas de esgotamento.

COP 30

A primeira etapa do saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una será mais um dos legados da realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas - COP 30, que ocorrerá em novembro de 2025, na capital paraense. A obra é executada pelo Governo do Pará, em parceria com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional.

O saneamento do entorno do canal da avenida inclui cerca de 7.600 metros de rede coletora de esgoto; assentamento de aproximadamente 140 unidades de Poços de Visita (PV); execução de cerca de 700 unidades de ramais domiciliares; demolição e recomposição de pavimento asfáltico, e construção de uma estação elevatória de esgoto e de um abrigo para gerador.