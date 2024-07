Traição pode abalar a saúde mental; especialista orienta como lidar com o problema

A recente exposição de uma traição sofrida pela cantora Iza, atualmente grávida de seis meses, tem chamado atenção do público geral para o tema da infidelidade. Caracterizada pela quebra do compromisso estabelecido com um parceiro ou parceira em uma relação amorosa, a traição pode gerar uma série de consequências para quem vive essa experiência, inclusive no âmbito da saúde mental.

A psicóloga Rafaela Guedes, de Belém, explica que é normal que quem sofre uma traição apresente uma série de sentimentos negativos, como sensação de insegurança, de incompetência, de desvalor, culpa, perda de confiança nas pessoas e em si mesma, entre outros.

"Sentimento de luto, depressão, raiva, ódio, desejo de vingança também fazem parte. Todos esses sentimentos, esses afetos, abalam a sua autoestima, autoconfiança, sensação de segurança no outro e no mundo", ela explica.

O modo como uma traição afeta os indivíduos é muito subjetivo, mas podem apresentar alguns padrões que se diferenciam por gênero, como explica Rafalea:

"De certa forma, é mais socialmente 'aceito' - relativizando esse termo - a traição do homem em relação à mulher. Tem toda relação com a cultura do machismo, do patriarcado e, de certa maneira, a mulher acaba tendo mais recursos emocionais para lidar com a traição. No caso dos homens, eles são menos traídos, mas o impacto neles é muito maior, o abalo emocional e social é mais acentuado", descreve.

Alguns fatores podem tornar a traição ainda mais difícil de lidar, entre eles, a exposição pública do problema e circunstâncias específicas da vida da pessoa traída, como gravidez, doenças, dificuldades financeiras, entre outras.

Rafaela Guedes comenta a respeito da situação quando a traição sai do âmbito particular para o público: "toda a quebra de confiança impacta negativamente no sujeito, no seu bem-estar. Quando isso ocorre de forma pública e ampla o impacto é maior ainda, você perde a possibilidade de decidir se para quem expor a situação, há um constrangimento social, e dificulta mais ainda o restabelecimento do bem-estar".

Como lidar com a traição?

Apesar dos reflexos negativos na vida de uma pessoa, é possível lidar com a traição de modo a tentar minimizar os impactos e tentar restabelecer o bem-estar. Rafaela cita alguns caminhos possíveis:

"É importante que a pessoa que foi traída se aproxime de quem a acolhe, de quem realmente a ame, de quem ela possa confiar, para que ela possa restabelecer o seu sentimento de confiança no mundo, de que existem boas pessoas, de que ela tem valor, de que ela não é culpada pela atitude do outro. É muito importante se escutar, se preservar, se recolher e ficar perto de quem te faz bem".

Entretanto, nos casos em que o sentimento de luto, tristeza profunda e a descrença nas relações amorosas e na vida se tornarem muito intensos e duradouros, é necessário buscar ajuda mais especializada: "É essencial buscar um psicanalista para poder se restabelecer, para poder construir relações significativas e duradouras e poder confiar o amor", encoraja a psicóloga.