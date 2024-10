Temporal com forte ventania causa transtornos em Marabá

A chuva que caiu sobre Marabá, no sudeste do Estado, na tarde dessa quinta-feira (3) deixou um rastro de destruição no distrito de Morada Nova. O temporal combinado com uma forte ventania causou prejuízos a estabelecimentos comerciais e áreas residenciais da localidade.

As cenas assustadoras de mesas e cadeiras sendo arrastadas pelo vento foram registradas por populares em um posto de combustível e logo ganharam as redes sociais. O posto, que fica na confluência entre as rodovias BR-222 e PA-150, foi reformado recentemente e, durante a tempestade, teve também o forro e parte do teto danificado. As imagens fazem a estrutura do posto de combustível parecerem descartáveis, tamanha a força do vendaval.

Em outro ponto de Morada Nova, uma árvore centenária veio ao chão. A castanheira, um dos maiores símbolos históricos e culturais da cidade, ficava na entrada do Residencial Jardim do Éden. Ela foi arrancada do solo, tombou e deu um tom ainda mais dramático à contagem de prejuízos que se sucederam após o temporal.

Procurada pela reportagem de O Liberal, a Equatorial Energia informou que a chuva deixou 4.472 residências de Morada Nova com fornecimento prejudicado e equipes técnicas foram direcionadas para restaurar a rede de energia elétrica. “Às 17h45, já haviam reestabelecido o fornecimento de 3.113 clientes”, disse a distribuidora em nota, ressaltando que seus profissionais seguem atuando para concluir o trabalho no menor tempo possível.