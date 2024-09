Moradores relatam susto após forte ventania destelhar casas e derrubar árvores em Canaã dos Carajás

Uma forte ventania foi registrada no município de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, na noite de terça-feira (24/09). A situação deixou vários moradores assustados e diversos imóveis danificados. Na manhã desta quarta-feira (25/09), a Prefeitura da cidade informou sobre a situação e comunicou que ocorreram quedas de árvores e de postes, danos em transformadores, interrupção de energia elétrica em vários bairros e outros problemas.

O motorista Matheus Dias, que mora no bairro Parque dos Ipês, relata que era possível ver telhas e outros objetos voando com a força do vento. “Eu estava no carro, chegando em casa, quando tudo começou. Era por volta de 18h. Já tinha uns meses que não chovia pra cá, nessa região. Quem tentava andar na rua, não conseguia ver nada. Só víamos as telhas voando, a lona das barracas das pessoas que fazem vendas nas ruas sendo levadas. Também tinha caixa de papelão, plástico, lixo, tudo estava sendo levado pelo vento. Parecia cena de um filme de terror. Levantou muita poeira. Eu parei o carro na rua e esperei pra ver o que estava acontecendo. Muita gente fez isso, até eu mesmo pra evitar acidentes e outros danos”, relata o morador. Segundo ele, tudo durou cerca de 30 minutos.

Ainda conforme o relato de Matheus, vários bairros ficaram sem energia elétrica. “O céu estava como se fosse chover. Mas depois, ficou limpo, sem nuvens. Chuviscou bem fraco e depois passou. Aí vieram os prejuízos. Muitas casas destelhadas. Tem bairros que ficaram sem luz. Até hoje de manhã ainda tinha gente reclamando que não tinha energia elétrica. Um amigo, que mora no bairro Brasil Novo, relatou que dormiu no calor. Os danos nas casas e na cidade como um todo são vários”, disse o motorista.

Imagens da ventania circularam nas redes sociais e mostram a força do vento no município. Em nota, a prefeitura informou que “equipes da Secretaria de Meio Ambiente também já estão atuando na remoção de árvores e galhadas e desobstrução das vias”. Além disso, devido à falta energia na região do bairro Novo Brasil, as aulas foram suspensas na manhã desta quarta-feira (25) em uma escola, que não sofreu nenhum dano. “A previsão é que as atividades já retornem hoje à tarde”, diz o comunicado.

De acordo com a Equatorial Pará, durante a ocorrência da ventania, 53 mil clientes ficaram sem energia. Na madrugada desta quarta-feira, o fornecimento de energia foi restabelecido para 92% dos clientes da região, restando ainda 4,5 mil pessoas sem luz.

“Equipes técnicas estão trabalhando, sem medir esforços, para normalizar a distribuição de energia elétrica nos municípios afetados com as chuvas e ventanias na tarde desta terça-feira (24), entre eles Ourilândia do Norte e Canaã dos Carajás. A Distribuidora aproveita para orientar a população que em casos de ocorrência de risco à vida é importante registrar uma ocorrência emergencial pela central no telefone 0800 091 0196 ou na agência de atendimentos”, disse em nota.

Previsão do tempo

Segundo o meteorologista José Raimundo, o fenômeno ocorrido na região foi provocado por uma nuvem chamada cumulonimbus.

“É uma nuvem que causa essas rajadas de vento e está associada com a ocorrência de tempestades com raios, trovões, chuva forte, granizo e tornados. Até porque o ar está muito quente e essa nuvem vem com a formação de gelo. Então o ar quente empurra o ar frio e cria essa rajada entre a massa de ar frio e a massa de ar quente. Essas rajadas podem chegar até 70 km/h. Depende muito de como está a condição do tempo em cada localidade na hora que a nuvem chega”, explica José Raimundo.

Conforme o meteorologista, está previsto um aumento na quantidade de chuvas na região Sul do Pará no mês de outubro. “Alguns locais dessa área estavam há quase 70 dias sem chuva. O clima estava seco e quente, devido às queimadas. Vai começar a chover mais no final de setembro e deve se intensificar no decorrer do mês de outubro. Já iniciaram em algumas regiões, mas vão ficar ainda mais intensas no sudoeste do Estado. Então vai ter fim o período de seca.

Entre as regiões que devem ter mais chuvas estão a área das cidades de Novo Progresso, Itaituba, Ourilândia, Tucumã, São Félix do Xingu e Canaã dos Carajás.