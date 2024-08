Criança morre em pula-pula levado pelo vento, nos Estados Unidos

Uma criança morreu e outras ficaram feridas após um brinquedo inflável do tipo pula-pula ter sido erguido por uma forte rajada de vento, na última sexta-feira (2). O equipamento estava instalado ao lado do estádio de beisebol Regency Furniture, em Maryland, nos Estados Unidos. As crianças brincavam antes do início de uma partida que aconteceria no local.

Com a ventania, o pula-pula foi levantado a mais de quatro metros do solo. Todas as crianças que estavam no brinquedo caíram no chão, antes mesmo de o equipamento aterrissar, dentro do estádio, um pouco antes de o jogo começar. Jogadores, treinadores e outros presentes socorreram as crianças, mas uma delas não resistiu aos ferimentos.

A partida que aconteceria foi suspensa, assim como toda a programação prevista para o dia seguinte, sábado (3). De acordo com a assessoria de imprensa do Blue Crabs, time da casa, foi oferecido apoio psicológico para as famílias das crianças e os torcedores que presenciaram o acidente.

De acordo com relatos de testemunhas para a emissora americana NBC, o brinquedo inflável estava fixado ao chão por meio de estacas.