Ventania causa destelhamento de casas no bairro do Sideral

Uma ventania, na tarde desta quarta-feira (11), por volta de 14h30, causou o destelhamento de uma casa na rua Esperantista, no conjunto Sideral, bairro do Coqueiro, em Belém. As fiações foram atingidas pelos escombros de telhas e madeiras. Ninguém ficou feridos. Apenas danos materiais foram registrados.

Os moradores ficaram sem energia elétrica e serviço de internet banda larga. A Equatorial Energia e uma prestadora de internet trabalham para restabelecer a normalidade os serviços para o bairro.

De acordo com moradores, a chuva rápida de aproximadamente meia hora foi o suficiante para destelhar a casa na rua Esperantista. O imóvel de três andares, localizada próximo a rodovia Mário Covas, ficou praticamente sem cobertura. O vento levantou todas as telhas e a estrutura de madeira da residência.

A energia retornou após três horas de serviço, por volta das 18h. O conserto da fiação elétrica durou aproximadamente três horas. A equipe ainda trabalhava no conserto da iluminação da rua. Já a internet deve retornar apenas às 21h desta quarta-feira, duas equipes ainda trabalham no local.