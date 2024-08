Temporal com chuva de granizo destrói casas e deixa moradores de Anapu sem energia

Uma forte chuva e ventania deixou moradores de Anapu, no sudoeste paraense, sem energia na tarde de terça-feira (27/8). Além da interrupção na luz, o temporal, que teve queda de granizo, destelhou casas da região. De acordo com a Equatorial Pará, o fornecimento de energia no município foi restabelecido na mesma noite. Miqueias do Gomes Ferreira, 45 anos, coordenador da Defesa Civil de Anapu, disse que há quase 13 anos o município não registrava uma chuva tão destruidora como a que aconteceu na terça. Ninguém se feriu.

Em 1º de outubro de 2011, apesar de não ter tido chuva de granizo, um temporal atingiu 32 residências. Se comparado com aquela intensa chuva, mais de uma década depois, o número de casas danificadas pela tempestade ocorrida nesta semana foi menor: 25.

“Foram 15 casas atingidas totalmente, que foram destelhadas ou tiveram outros prejuízos, e mais 10 outros imóveis afetados. No bairro Alto Bonito, que foi o mais atingido pela chuva, 8 casas foram atingidas, todas de forma parcial. No bairro Bom Progresso e no centro do município, tiveram mais casas atingidas e fachadas de lojas comerciais também, além de alagamentos”, informou Miqueias.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados momentos após a destruição da forte chuva e revelam a dimensão do estrago causado. Além das residências, duas escolas foram afetadas pelo temporal. Na Escola Estadual de Ensino Médio Maria José Santana, conforme o coordenador da Defesa Civil, uma palmeira caiu dentro do local. Já na Escola Municipal de Ensino Fundamental, a ventania derrubou uma mangueira, que caiu no pátio da unidade educacional.

“As escolas foram paralisadas apenas na terça, durante a tempestade. Mas nesta quarta-feira (28/8), as aulas foram retomadas nas duas escolas. Ninguém se feriu”, afirmou Miqueias.

“Fizemos o levantamento das famílias afetadas, sendo que algumas já estão sendo reerguidas com a ajuda dos próprios comerciantes e vizinhos. As que não tiverem condições de se reerguer vão receber assistência social. Gostaria de agradecer esse apoio da população em ajudar aqueles que precisam, o que vai acelerar bastante a reconstrução das casas afetadas”, reconheceu Ferreira.

Além disso, a Equatorial reforçou aos clientes que para realizar solicitações devem entrar em contato nos canais de atendimento oficiais. Os canais são: agências ou postos credenciados; aplicativo Equatorial Energia; 0800 091 0196; o site www.equatorialenergia.com.br; ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.