Apagão deixa Acre e Rondônia sem energia e causa transtornos, com pessoas presas em elevadores

Um apagão ocorrido na tarde desta quinta-feira (22), que deixou o estado do Acre sem energia elétrica, afetou todo o estado, segundo a concessionária Energisa. O incidente deixou 217 mil consumidores sem fornecimento de energia. Rondônia, que também é abastecida pela mesma empresa, foi igualmente impactada pelo problema.

A Energisa informou, em nota, que a interrupção no Acre foi causada por um evento externo no Sistema Interligado Nacional (SIN). A empresa, que também atua em Rondônia, declarou estar em contato com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para coordenar o restabelecimento do serviço. "A retomada da energia será realizada conforme o ONS autorizar", acrescentou a empresa.

Durante o apagão, duas funcionárias da Prefeitura de Rio Branco ficaram presas em um elevador no prédio localizado no Centro da cidade. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu realizar o resgate.

Segundo informações obtidas pelo g1, as funcionárias permaneceram no elevador por cerca de 40 minutos. Elas preferiram não conceder entrevistas sobre o ocorrido.