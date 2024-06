MPF instaura inquérito para investigar causas de apagão em Santarém

O apagão que deixou mais de 25 mil famílias sem energia elétrica na cidade de Santarém, Oeste do Pará, será investigado pelo Ministério Público Federal (MPF).

Na quinta-feira (27/06), o MPF abriu um inquérito para apurar as causas e os danos do evento que queimou diversos transformadores na rede de distribuição de energia elétrica, na última segunda-feira (24/06).

Como primeiras medidas da investigação, o procurador da República Vítor Vieira Alves determinou o envio de ofícios à empresa Equatorial Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). À Equatorial o MPF decidiu requisitar informações sobre as causas da queima dos transformadores e a apresentação de documentos que comprovem a resposta.

Para a Aneel, o MPF solicitou informações sobre a instauração de processo administrativo para apurar as causas e as consequências do evento. Além disso, também foi solicitada quais providências administrativas que podem ser adotadas.

Apagão

Na segunda-feira (24/06), ocorreu uma série de explosões de transformadores de energia em Santarém após uma forte chuva. Segundo a imprensa estadual, o evento deixou mais de 25 mil famílias consumidoras sem energia elétrica. O pleno fornecimento de energia elétrica em Santarém foi restabelecido somente dois dias depois, registra o despacho de instauração do inquérito no MPF.

O despacho também ressalta que a tarifa de energia elétrica do Pará atualmente é a mais cara do país e que é necessário evitar eventos como o apagão que ocorreu no Amapá em 2020, quando quase 800 mil pessoas ficaram sem energia elétrica por 22 dias por causa da explosão de um transformador.