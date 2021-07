Tá liberado? Saiba o que pode e o que não pode depois da vacina contra a covid-19

Após viralizar com um vídeo em que explica o que pode ou não fazer depois de tomar a vacina contra a covid-19, o fisioterapeuta paraense Carlos Arthur explicou, em live no Instagram de O Liberal, a lista do que está liberado após a tão esperada vacina.

Questões sobre comida e bebida são as principais dúvidas.

O que pode?

- Tomar banho

- Beber água

- Açaí

- Charque

- Camarão

- Refrigerante

- Transar

O que não pode?

- Fazer esforço com o braço vacinado

- Bebida alcoólica até 24 horas após a vacinação

- Passar qualquer medicamento no local da vacina

É importante lembrar que é normal o braço vacinado ficar dolorido e imprescindível tomar as duas doses da vacina, quando disponíveis.