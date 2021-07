‘Levar no bom-humor’, diz paraense que viralizou na web com recomendações sobre vacina

Carlos Arthur, fisioterapeuta que é voluntário da equipe de vacinação da Prefeitura de Belém, disse como soube que havia viralizado na internet depois que fez algumas recomendações bem-humoradas sobre o pós-vacina e comentou o motivo de ter feito a orientação com bom-humor. Nesta semana, de maneira simples, humorada e com uma linguagem popular, ele explicou o que pode e não pode fazer após receber a dose do imunizante contra a covid-19. As imagens foram registradas no Mangueirinho, um dos postos de vacinação em Belém.

“Eu descobri que viralizei e fiquei totalmente impressionado, extremamente nervoso com medo de sofrer represálias apesar de saber que não falei besteira. E meus amigos começaram a me mandar mensagem falando que estava em várias redes sociais e plataformas”, disse Carlos Arthur.

O vídeo alcançou centenas de pessoas e foi compartilhado em diversas redes sociais, como Tiktok, Facebook, Instagram e Twitter, chegando a ser publicado em contas famosas em belém, com quase 300 mil seguidores. No vídeo, ele explica se é permitido bebidas; quais alimentos devem ser consumidos; o que passar no local da vacina, caso o braço fique dolorido; e se é permitido ter relações sexuais.

“É uma coisa do nosso cotidiano, então passamos as recomendações e leva no bom-humor pois estamos lidando com muita tensão, estresse, pessoas ansiosas, nervosas. Então eu sempre tento levar o bom-humor para fazer tudo”, afirmou.

Na tarde desta quinta-feira (1), às 18h, Carlos Arthur será o convidado especial de uma live no Instagram do O Liberal. Acompanhe, entenda como tudo aconteceu e aproveite para tirar mais dúvidas sobre a vacinação.