Startup Day reúne empresários voltados à inovação paraense

A 9ª edição do Startup Day, iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), ocorreu neste sábado (27), em Belém, Santarém e Marabá, reunindo empreendedores paraenses do segmento de inovação. A ação foi pautada pelas palavras resistência e democratização. A programação na capital foi no Balacoolbar.

O Startup Day faz parte do calendário anual do Sebrae e, no Pará, a programação ocorreu de forma online e presencial. Foram seis palestras e onze apresentações de alto impacto, os chamados pitches, nos três municípios em que ocorreu o evento.

VEJA MAIS

Em Belém, as palestras foram ministradas por Karine Oliveira e Clarissa Santiago; em Santarém, por Felipe Siqueira, Júlia Nasser e Rodrigo Azevedo, e em Marabá, Jhennyfer Coutinho assumiu a capacitação.

Os palestrantes, todos com experiência em empreendedorismo e no segmento de inovação, falaram sobre as respectivas trajetórias profissionais e abordaram temáticas como democratização, aceleração, reinvenção, motivação profissional, o panorama das startups, inteligência artificial e ferramentas digitais atuais como, por exemplo, o ChatGPT.

O evento iniciou e finalizou com as palestras de Belém. Ruben Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará, explica que o encontro teve como objetivo a geração de oportunidades para os empreendedores locais e a valorização dos negócios desenvolvidos no estado.

"O Sebrae no Pará realiza um trabalho para valorizar as startups do estado e desenvolver o ecossistema de inovação local, garantindo oportunidades para esses profissionais", afirma.

O empresário Arnaldo Paes de Andrade, que trabalha no segmento de Tecnologia da Informação, destaca a importância da iniciativa. "O Sebrae faz muito bem esse trabalho de dar suporte para que os pequenos negócios possam usar ferramentas e trilhar uma jornada de sucesso. A iniciativa permite que as empresas possam fazer networking, conhecer investidores e chegar longe com uma boa ideia", afirma.

Estiveram presentes na ação a diretora técnica do Sebrae no Pará, Domingas Ribeiro; a diretora administrativa e financeira Cássia Costa; técnicos da entidade, representantes de outras instituições e empresários do ecossistema de inovação paraense.

Experiência

A democratização do conteúdo empreendedor foi um dos temas debatidos no evento. Karina Oliveira, CEO da Wakanda Educação Empreendedora - startup de tradução de conteúdos e acessibilidade linguística-, disse que “não existe termo complicado que não tenha um jeito simples de falar".

A empreendedora fala sobre o panorama do cenário de inovação na Amazônia e reforça que os empreendimentos do segmento no Norte seguem uma lógica diferente do eixo Sul e Sudeste. "A questão da biodiversidade e da bioeconomia aqui é muito forte. É um dos maiores biomas do mundo e precisa ser explorado, não no sentido capitalista, mas compreender que a região amazônica tem um jeito diferente de começar a empreender, o Norte tem uma economia diferenciada, logo, as startups daqui precisam estar alinhadas com a economia e com a biodiversidade", pontua.

A mineira Clarissa Santiago, CEO e Co-fundadora da Guide121, também fez considerações sobre o diferencial das startups do Norte do país. "Venho trabalhando com empreendedores da Amazônia, especialmente do Pará, e percebo que a base científica e a conexão com a Academia é muito forte, isso embasa esses negócios e traz um diferencial competitivo muito bom. Sem falar das substâncias, espécies e toda a diversificação que tem aqui. Os empreendedores da região têm uma resistência diferenciada", destaca.