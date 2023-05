Consultorias empregam conhecimentos em serviços personalizados para o mercado

A oferta de serviços especializados de consultoria nas diversas áreas está em expansão no Pará. A atuação nos ramos de finanças, negócios, moda e estilo e imagem já são mais populares e consolidadas, no entanto o mercado é tão grande que abrange até nichos, como o público interessado em armamentos e produtos de sex shop. À frente desses empreendimentos estão profissionais com diferentes formações e experiências que buscaram ousar e oferecer seus conhecimentos para auxiliar no desenvolvimento de empresas e de pessoas.

É o caso de Ely Ribeiro, que há 23 anos atua como consultora de negócios. Ela se formou em jornalismo, mas acabou vislumbrando que a vivência de sua família no comércio de roupas, calçados e alimentação lhe ajudaria a conquistar um mercado que no início dos anos 2000 ainda era pouco conhecido.

“Eu tive essa oportunidade de estar presente em todas as etapas de abertura, operação e fechamento de algum desses negócios da família. Isso me deu uma musculatura muito diferenciada em termos de negócios. Durante a faculdade eu mesma vendia muitas coisas, e ao concluir o curso, vi a dificuldade em conseguir emprego na área de jornalismo, e três meses depois já estava metida num projeto de empreendedorismo para mulheres, em São Luís, Maranhão. Daí para frente foi natural abrir a empresa de consultoria e treinamentos. E não me arrependi”, conta ela, que hoje segue com a empresa de consultorias e abriu neste ano um espaço de coworking voltado às mulheres.

Mais recentemente, o segmento das consultorias também foi a aposta de Karina Farias para conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Com formação em Artes Visuais e Moda, ela alia os conhecimentos dos dois campos e a experiência profissional no setor de varejo para oferecer soluções de montagem de looks, diagnóstico de estilo e tipo físico e coloração pessoal.

Karina Alves alia seus conhecimentos em Artes Visuais e Moda para atuar no ramo de consultoria de imagem (Josué Abner / Divulgação)

“Eu busco ajudar mulheres e homens por meio do autoconhecimento a comunicar sua imagem para o mundo da melhor forma, utilizando ferramentas que aprimoram seu estilo e imagem pessoal”, resume Karina, que destaca que o desafio de conquistar espaço em uma área nova também foi um motivador.

“Sempre tive um frio na barriga e até hoje tenho, e é isso que me move a fazer diferente a buscar o novo, nunca foi fácil e nunca será, seja ele o caminho que você desejar seguir. Eu abracei o empreendedorismo e me fortaleci na minha missão de ajudar pessoas na construção de uma marca pessoal forte estratégica e de impacto que gere valor percebido no mercado”, comenta.

Da mesma forma, Ely Ribeiro diz que há dificuldades no dia-a-dia das consultorias, porém elas podem ser superadas com o exercício da atenção, que é um requisito importante para poder identificar as necessidades dos clientes e propor as melhores soluções.

“Temos desafios como qualquer outra área, mas é essencial gostar de pessoas. Não tem como desenvolver gente se você não gosta de gente. Outra coisa é estar atualizado sempre e a qualificação é essencial”, complementa a empresária.

Mercado em alta

As oportunidades para atuar no ramo de consultorias são diversas. Existem, por exemplo, profissionais que ajudam a organizar as finanças e dão dicas de planejamento. Outros podem elaborar estratégias para se posicionar melhor nas redes sociais ou organizar seu feed, enquanto os chamados de personal stylists podem ajudar o cliente a descobrir seu estilo e reformular a sua imagem. Ou seja, as consultorias podem caber em qualquer campo da experiência humana.

“Com duas turmas já formadas em 2022 e 2023, posso dizer que o mercado nesta área aqui em nossa região está em ampla ascensão. Amo ensinar, repassar conhecimento, ajudar mulheres e homens a usarem seu estilo e sua imagem pessoal a seu favor. É a minha maior realização”, afirma Karina Farias, que atualmente é professora de consultoria de imagem em um curso do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A consultora de imagem Karina Farias nota aumento na busca de profissionais pelo mercado (Josué Abner - Divulgação)

“O mercado no Pará está em crescimento porque quanto maior as oportunidades de negócios de uma cidade ou em um estado, maiores as oportunidades de consultoria e treinamento. A procura vem crescendo, porque as pessoas estão montando mais negócios”, acrescenta Ely Ribeiro, pontuando alguns diferenciais que os empreendedores precisam buscar.

“Hoje não dá para abrir uma empresa apenas copiando o modelo de operação do concorrente, porque as chances de sucesso dessa repetição são muito limitadas. Os empreendedores precisam e buscam ativamente por elementos de diferenciação, inovação, exportação, implantação de ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance), dentre outras necessidades, para montarem ou reestruturarem seus negócios, a fim de se manterem competitivos”, orienta a consultora de negócios.

A consultora de negócios Ely Ribeiro ressalta importância dos empreendedores buscarem seus diferenciais (Thiago Gomes / O Liberal)

Para aproveitar as chances que a área oferece, as consultoras são unânimes em destacar a importância de dois aspectos: os estudos e a escuta. “Não existe mercado saturado. Existe sim um mercado que precisa de você, do seu diferencial, daquilo que só você tem. Vá em busca do que te diferencia dos demais, crie sua própria metodologia de trabalho. Um consultor de sucesso precisa gostar de trabalhar com moda sim, porém precisa gostar de pessoas, precisa estudar sobre comportamento, comunicação, elementos do design. O mercado exige que este profissional esteja sempre atento ao espírito do tempo, no que se refere a todas áreas do conhecimento”, analisa a consultora de imagem Karina Farias.

Por sua vez, Ely Ribeiro frisa que considera que a escuta é a chave para que o trabalho do consultor seja realizado de forma consistente. “O cliente é quem sabe mais. Ele provavelmente não tem as ferramentas certas. Nosso papel é o de mostrar isso e que ele tem todo o potencial para chegar longe com seu negócio. Mas só conseguimos que esse resultado aconteça de forma positiva, quando de fato, fazemos a escuta empática daquele empreendedor que está ali na nossa frente”, enfatiza a consultora.