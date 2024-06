Sol escaldante faz pessoas se protegerem como podem em Belém, mas protetor ainda é pouco utilizado

O verão paraense de 2024 começou com o sol “torando”, intensificando as já altas temperaturas que perduram durante o ano todo na Amazônia. Conhecida pelo seu clima equatorial, a capital paraense é famosa pelo sol implacável, e o guarda-chuva aqui serve tanto para chuva quanto para o sol escaldante. No Complexo do Ver-o-Peso, um dos pontos mais movimentados da cidade, a equipe de O Liberal encontrou muitas pessoas tentando se proteger como podiam.

Pela manhã, a grande maioria das pessoas observadas não usava protetor solar. Os guarda-chuvas, chapéus, bonés e mangas térmicas eram os itens mais populares entre aqueles que buscavam refúgio do sol. Edmar Moraes, motorista de aplicativo de motocicletas, e Fernando Queiroz, vendedor de chopp, disseram não ter o hábito de utilizar protetor solar devido ao custo.

"O protetor é caro e levaria uma parte considerável do nosso lucro semanal, por isso me viro com o chapéu e essas mangas para os braços", explicou Edmar, dizendo que pagou R$ 5 pelos tecidos que estão se popularizando entre sua categoria profissional. Marinete Oliveira, dona de casa, compartilhou a mesma preocupação: "A gente se vira como pode. Nem sempre tenho protetor, quando tenho uso. Meu principal protetor é a sombrinha mesmo", diz a dona de casa.

Edmar trabalha circulando de moto durante o dia inteiro e não tem o hábito de utilizar o protetor, apenas as mangas térmicas (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Legislação Determina

Nonato Brasil, bombeiro civil em horário de almoço no local, estava com uma camada generosa de protetor no rosto. Ele trabalha para uma empresa empreiteira que segue a legislação ao fornecer protetor solar para seus funcionários. A legislação, criada em 2012, determina que o empregador é obrigado a fornecer gratuitamente protetor solar ao empregado que exerça sua atividade a céu aberto.

"Existe um local na obra com um recipiente cheio de protetor. Além de termos que usar uma roupa especial para proteger, passamos o protetor principalmente nas mãos e no pescoço, que ficam mais expostos. E fica disponível para passarmos sempre, pois precisa ser renovado", contou Nonato. Ele também destacou a legislação que obriga empresas que trabalham a céu aberto a fornecerem protetor solar.

Nonato também observou que a falta de uso de protetor solar muitas vezes tem uma raiz cultural. "Muitas pessoas não usam protetor por ser algo cultural, e existe, principalmente no meio masculino, um estereotipo de que quem usa protetor é gay", comentou.

Nonato é bombeiro civil e trabalha numa construção próxima ao Ver-o-Peso. A empresa disponibiliza protetor solar para todos os trabalhadores (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Especialista Alerta

A médica dermatologista Heliana Góes, presidente da Sociedade de Dermatologia do Brasil no Pará (SBD-PA), fez várias recomendações importantes para a escolha e utilização do protetor correto.

"Devemos utilizar o protetor solar com FPS de pelo menos 30, que deve ser aplicado antes da exposição solar e reaplicado a cada 3 horas, mais ou menos, em todas as regiões expostas do corpo. Protetor labial também é de extrema importância, pois também podemos ter câncer de pele na boca. Já existem protetores labiais, no formato de batom mesmo, com FPS", diz a médica Heliana góes, que também orienta como deve ser realizado o uso em crianças.

"Para crianças é recomendando que comece o uso de protetor solar a partir dos 6 meses.

Sobre o uso de chapéus, guarda-chuvas e mangas térmicas, a especialista esclarece que vale, no entanto, nada substitui o uso do protetor. “O uso de chapéus e bonés é muito importante na exposição solar intensa. Ajudam na proteção do couro cabeludo, do rosto e das orelhas. As mangas ajudam, pois são uma barreira física, assim como blusas com proteção UV, sombrinhas, chapéus, tudo que ajude a bloquear o máximo de radiação solar".

Heliana Góes é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Pará e falou com a reportagem de O Liberal (Foto: Divulgação Dra. Heliana Góes)

Alta Incidência

A pele, nosso maior órgão, é responsável por inúmeras funções vitais, desde proteger nosso corpo contra agentes externos até permitir o sentido do tato. Ela amortece impactos, regula a temperatura e é capaz de se regenerar. No entanto, a exposição inadequada ao sol pode levar a danos severos, incluindo câncer de pele, que, embora nem sempre fatal, pode comprometer seriamente a qualidade de vida.

Esse tipo de câncer é o mais comum no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2023, foram estimados mais de 185 mil novos casos de câncer de pele não melanoma no país. No Pará, conforme o Painel de Oncologia do Ministério da Saúde, foram registrados 488 casos de câncer de pele, número menor do que o registrado em 2022, quando foram diagnosticados 633 casos. Deste total, 51 foram de melanoma maligno da pele, 492 outras neoplasias malignas da pele e 90 carcinoma in situ da pele.

A mãe Laura Ferreira não utiliza protetor e protege seu filho com um tecido (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Orientações e respostas fornecidas pela presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Pará, Heliana Góes:

Qual tipo de protetor solar usar?

Um protetor que tenha FPS maior ou igual a 30 è suficiente na maioria dos casos, principalmente para quem está começando a usar. Tem algumas especificidades de acordo com o tipo de pele, principalmente do rosto, se oleosa, seca, com manchas.

Quantas vezes usar? Como usar?

Reaplicar pelo menos a cada 4 horas, então dizemos umas 3x ao dia. Usar 1 colher de chá para face, cabeça e pescoço, é uma colher de chá para cada braço (para um uso diário), na prática sabemos que usam bem menos, por isso, compensamos com as reaplicações.

Bebês, crianças, adultos, idosos, todos podem usar protetor solar?

Sim, todos.

De quais filtros?

Também maior ou igual a 30.

E o protetor labial, é recomendado?

Sim, pois os lábios são áreas sujeitas a câncer de pele.

Usar chapéu ou boné pode ajudar?

Sim, principalmente que cubra as orelhas.

Quais as outras dicas para proteger a pele contra os malefícios dos raio de sol nessa época?

Além de filtro solar, e proteção mecânica através de roupas e chapéus, óculos escuros, reaplicações frequentes do filtro solar, hidratação intensa também è importante.