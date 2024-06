Calor aquece vendas de ‘Chopp de Frutas’ em Belém

Os belenenses devem consumir cada vez mais chopp de frutas à medida que as altas temperaturas ganham força. Na capital paraense, vendedores já apontam um crescimento da demanda pelo produto que pode ser encontrado de R$ 1 a R$ 5 em diferentes pontos de comercialização em Belém. A alternativa para o calor vira empreendimento, com diversos pontos de venda espalhados no comércio da cidade.

No centro comercial de Belém, o chopp de frutas pode ser encontrado em inúmeros pontos distribuídos nas esquinas e na frente de lojas. O vendedor Renato de Souza, explicou à reportagem de O Liberal que apesar do calor influenciar na alta procura pelo produto, não houve aumento no preço final. “Na época do inverno principalmente, a venda caiu bastante. como está chuvoso, muita gente não esteve procurando o chopp, mas queria algo quente, mas mesmo assim, tem muita gente que ainda procura”, reforçou.

Para o vendedor, esse movimento trouxe de volta clientes que não estavam mais comprando devido ao período mais afetado pelas chuvas. Com o impulso nas vendas, o calor acabou contribuindo para que o comerciante precise trazer mais produtos, a fim de atender a nova crescente na demanda. São em média 200 chopps vendidos por dia no valor de R$ 3 o tradicional e R$ 5 a opção gourmet, com adicionais que enriquecem o sabor.

“Normalmente a gente estava trazendo na época do inverno 80, 90, (unidades de chopp) hoje em dia trazemos 100, 120, 130, sendo que a gente tem um freezer especial aqui que a gente usa como reserva”, relata.

Na leva de clientes que retornaram após o inverno amazônico, o agente administrativo Joaquim Corrêa, conta que frequenta a venda de chopp há mais de 5 anos e acompanhou várias mudanças de preço. “Já foi R$ 2, depois R$ 2,50 e agora já está R$3”, afirma o Corrêa, que apesar do aumento no preço afirma que seguirá consumindo constantemente.