Sistema de frequência digital escolar é implantado em Santarém

O município de Santarém recebeu o Sistema de ID de identificação facial de informação de serviços educacionais. Este sistema registra a chegada do aluno na escola após ele colocar o rosto na frente do equipamento, ou seja, não será mais necessário responder a chamada feita pelos professores na sala de aula. As informações poderão ser acompanhadas por um aplicativo e os pais serão informados da ausência do filho no educandário. A novidade será implantada gradativamente nas escolas da rede municipal.

Santarém é o primeiro município do estado do Pará a receber o sistema. O lançamento foi feito nas dependências da Escola Maria Amália, localizada no bairro Mapiri, no último dia 20. Na ocasião, a solenidade contou com a presença do prefeito Nélio Aguiar, da secretária municipal de Educação Maria José Maia da Silva, professores, pais de alunos e demais autoridades.

De acordo com a pasta da educação, o projeto está em fase de implantação na rede de ensino municipal e para que ele comece a funcionar várias adequações devem ser feitas nas escolas, como a obrigatoriedade de conexão com a internet e computadores para arquivar as informações.

“Nessa fase, nós estamos efetuando a compra de dois sistemas, um de protocolo e outro de gestão. Isso vai revolucionar o acompanhamento escolar dos nossos alunos, pois tudo referente à documentação passará pelo sistema, bem como a vida escolar deles, além do acompanhamento de indicadores. Vamos reduzir custos com papel, com deslocamentos de professores, já que tudo poderá ser feito na própria escola”, ressalta Maria José.

Frequência escolar facial

O ID é uma solução apontada pela pasta da educação como moderna, prática e dinâmica, onde os alunos não precisam mais responder a chamada feita pelos professores, a frequência escolar será registrada por meio de um leitor de reconhecimento facial.

No caso de falta do aluno, é enviado um SMS, push e e-mail para os pais ou responsáveis, o que garante maior tranquilidade às famílias. A iniciativa pretende melhorar o acompanhamento dos alunos que, efetivamente, frequentam as escolas e, assim, combater o problema da evasão escolar, além de assegurar mais segurança para os pais ou responsáveis.

A solução proporciona ao gestor público não só melhores condições de planejamento, como também de intervenção imediata nas escolas que apresentem baixos índices de frequência.

Investimento tecnológico

Sandro Bio, diretor da empresa responsável pela implantação do sistema, afirmou que a parceria com a Prefeitura de Santarém é um grande passo tecnológico, um diferencial no acompanhamento e na execução da educação do município.

“Sem dúvida a educação santarena dá um grande passo ao futuro. Todos serão beneficiados: alunos, professores e pais. O acompanhamento será feito por meio de um aplicativo direto no celular”, informa.

O prefeito Nélio Aguiar aponta que Santarém sai na frente como município pioneiro na informatização deste sistema no Pará. “Isso só comprova o compromisso que temos com a educação. Com isso, teremos um acompanhamento bem mais prático, bem mais transparente, econômico e inovador. Nosso empenho e nossa dedicação são pelos avanços cada vez maiores na área”, destaca Nélio.