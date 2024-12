Vídeo: servidores municipais de saúde realizam protesto em Salvaterra, no Marajó

Servidores municipais de Saúde de Salvaterra, na ilha do Marajó, realizaram um protesto nesta terça-feira (31), devido ao não recebimento de seus salários. A manifestação ocorreu em frente ao hospital municipal da cidade. "Hoje, 31 de dezembro, acordamos sem os nossos devidos pagamentos de salário”, disse Arlan Lima, coordenador sindical do SindSaúde (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Pará).

“Ficou acordado no TCM que seriam pagos os salários atrasados. O 13º seria pago até o dia 20. Foi pago, mas com atraso, no dia 21. E o nosso salário, até o presente momento, não foi. Ficamos sabendo que não tinha dinheiro para pagar. E, hoje, está rolando nos grupos a informação de que vão pagar os concursados, mas os contratados vão ficar sem receber”, afirmou.

Durante a manifestação, os servidores pediram a presença da secretária municipal de saúde. Arlan disse ainda que, enquanto não for regularizado o pagamento dos servidores municipais da saúde em Salvaterra, o hospital municipal está “em regime de contingência, atendendo somente pacientes com risco de morte ou mulheres em trabalho de parto”. A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a Secretaria de Saúde de Salvaterra.