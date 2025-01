Serviços gratuitos marcam celebração dos 81 anos de Ananindeua; confira a programação

Em comemoração ao aniversário de 81 anos do município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, o Governo do Pará promoverá uma série de serviços gratuitos à população. As ações acontecerão na Usina da Paz Professor Amintas Pinheiro, no bairro Icuí-Guajará, por meio do programa “Governo do Pará nos Bairros”, cuja primeira edição de 2025 será realizada nesta sexta-feira (03/01).

Saúde e cidadania

Na Usina da Paz, a população poderá acessar serviços gratuitos de saúde, assistência social, cidadania e lazer. A iniciativa reúne diversas secretarias estaduais, como Saúde Pública (Sespa), Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e Mulheres (Semu), Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), Companhia de Habitação (Cohab), Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), além de órgãos parceiros, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A programação vai oferecer gratuitamente emissão de documentos; consultas médicas, nutricionais e odontológicas; exames oftalmológicos e escolha de armação para a confecção de óculos de grau; testes rápidos para detecção de doenças; vacinação; serviços de estética (corte de cabelo e manicure); orientação jurídica; atendimentos para animais (vacinação antirrábica, cadastro e exames para castração); apresentações culturais e atividades recreativas, entre outros serviços.

VEJA MAIS

A secretária de Estado de Articulação da Cidadania (SEAC), Elieth de Fátima Braga, destacou a importância do programa para aproximar o governo da população. “Este Programa descentraliza atendimentos e garante que serviços fundamentais de saúde, assistência, lazer e cidadania cheguem à população, reforçando a presença do Estado. E nada melhor do que utilizar a Usina da Paz, que é uma referência no atendimento à população de Ananindeua, para receber mais esta grande e importante ação de cidadania”, afirmou.

Regularização fundiária

Na Escola Estadual Professor Saturnino de Andrade Favacho, a partir de 11h, o destaque será a entrega de 2.500 mil títulos de terra para moradores do bairro do Paar, através do Programa "Regulariza Pará", garantindo segurança jurídica e promovendo a regularização fundiária para milhares de famílias.

Serviço:

Programa “Governo do Pará nos Bairros”

Quando: Nesta sexta-feira (3/11), na Usina da Paz do Icuí-Guajará, em Ananindeua.

Horário: A programação começará às 8h.

Serviços Gratuitos