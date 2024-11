NGTM conclui as fundações do viaduto da Mário Covas com a Independência, em Ananindeua

O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) concluiu no último final de semana a execução das fundações do viaduto erguido na Avenida Mário Covas, no cruzamento com a Avenida Independência, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O serviço foi executado no prazo e é essencial para a sustentação de toda estrutura que vai beneficiar milhares de pessoas com mais mobilidade na região metropolitana de Belém.

"Concluímos em uma semana, conforme o planejado, a execução das fundações do viaduto na Mário Covas com a Independência. Essa estrutura é essencial para garantir a sustentação de todo conjunto do viaduto. Foram seis fundações de um metro e meio de diâmetro, com profundidade variando de 15 a 30 metros. As próximas etapas são a construção dos pilares. As vigas já estão concretadas no canteiro de obras. Enquanto isso, seguimos trabalhando na rampa no trecho fechado da Mário Covas", detalha o engenheiro Ricardo Monteiro, fiscal do NGTM na obra.

Uma "perfuratriz", máquina de grande porte, fez a escavação das fundações do viaduto. Foi uma operação complexa devido à existência de fios de alta tensão no trecho, que precisaram ser desligados durante o serviço.

VEJA MAIS

Conforme o andamento da obra, em breve serão necessárias novas mudanças no trânsito da Avenida Mário Covas, desta vez no outro sentido da via, entre a Avenida Independência e a Avenida Portugal. As alterações são para dar andamento na construção da rampa do viaduto. Vias alternativas estarão sinalizadas aos condutores.

Novo viaduto - O viaduto na Avenida Mario Covas sobre a Avenida Independência vai medir 350 metros de comprimento e 14 de largura. Terá mão dupla, possibilitando que o tráfego na Mário Covas seja livre para quem seguir no sentido Augusto Montenegro ou BR-316. Quem estiver na Avenida Independência também poderá seguir livre por baixo do viaduto, interligando um dos corredores alternativos para desafogar o tráfego.