Segurança Pública mobiliza mais de 8,8 mil agentes para ‘Operação Eleições 2024’

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) apresentou, em entrevista coletiva à imprensa, nesta quinta-feira, 03, o esquema de segurança da “Operação Eleições 2024” que mobiliza 8.891 agentes de segurança pública das esferas estadual e municipal, reforço com viaturas, aeronaves e embarcações nos 144 municípios do estado. As ações iniciaram na manhã de hoje, 03, e encerram no próximo domingo (6), ao finalizar o planejamento do pleito eleitoral previsto para o primeiro turno das eleições.

A operação coordenada pela Segup é uma das maiores no calendário da segurança pública do estado e reúne todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública (Sieds), além de parceiros como órgãos de trânsito municipais, e as polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF), que vão atuar com ações preventivas e ostensivas em todo o território paraense.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, explica que essa é uma das maiores operações de segurança pública do estado em parceria com órgãos municipais e federais, alinhado à coordenação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que comanda todo o processo eleitoral. “Nós teremos quase 9 mil agentes, mais de 1.700 viaturas, além aeronaves, embarcações e todo o reforço nas unidades policiais. Então isso demonstra a dimensão da magnitude e seriedade que estamos levando essa operação, para garantir toda a logística necessária e também assegurar, de forma integrada, que o eleitor possa exercer seu direito ao voto de forma segura, e assim garantir a festa da democracia em nosso estado”, afirmou.

Efetivo e logística

As ações são integradas por 8.891 mil agentes de segurança pública. Somente na Região Metropolitana de Belém, serão 6.260 agentes, enquanto que 2.631 vão reforçar o policiamento no interior. Entre eles estão: polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiro Militar, Departamento de Trânsito do Estado, Secretaria de Administração Penitenciária, Grupamentos Aéreo e Fluvial de Segurança Pública, além de Guarda Municipais, órgãos de trânsito municipal, agentes da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana e policiais federais.

A operação conta ainda com 1.721 viaturas entre quatro rodas e motocicletas, 6 aeronaves, sendo 4 helicópteros e aviões, além de duas bases fluviais instaladas, 60 embarcações e 4 lanchas blindadas.

“Durante a eleição, somente pela Polícia Militar são 7.300 agentes que estão empregados nos 144 municípios do estado, entretanto nosso trabalho não se restringe somente ao período da eleição, visto que as ações iniciam desde o transporte das urnas, a escolta desse transporte, e inclusive a guarda em alguns locais de votação que têm o risco de roubo, furto ou até vandalismo, então fazemos essa segurança dos locais de votação para que tudo se mantenha em ordem. Já a partir da meia-noite de sábado intensificamos a fiscalização de bares e casas de shows quando entra em vigor a lei seca. E ainda, durante o pleito eleitoral no domingo nós temos a fiscalização nos locais de votação para garantir que o cidadão possa ir e vir e exercer o seu direito ao voto com segurança”, explicou o comandante-geral da Polícia Militar do Pará, Cel. PM Dilson Júnior.

Ações

O ciclo operacional iniciou na manhã de hoje, 03, com o reforço no policiamento em torno dos depósitos das urnas eletrônicas eleitorais e na escolta delas para os locais de votação. Nos próximos dias, a operação segue com ações de policiamento ostensivo nas vias, em torno dos locais de votação e apuração de votos. Haverá também o controle e ordenamento do fluxo de trânsito nas vias sob orientação dos órgãos municipais e estaduais de trânsito.

Equipes de resgate para atendimentos emergenciais e socorro de urgência vão estar de prontidão para atender qualquer demanda em casos de acionamentos; assim como, equipes dos grupamentos aéreo e fluvial.

Funcionamento de delegacias - Todas as 33 Unidades da Polícia Civil na Região Metropolitana de Belém estarão em funcionamento no domingo, 06, assim como as delegacias dos 139 municípios do interior do estado. Equipes especializadas também reforçam o plantão 24h na Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe).

Integração e monitoramento

Todo o trabalho é realizado de forma integrada, para assegurar maior agilidade em situações que necessitam de celeridade e uma rápida resposta diante da atribuição de cada órgão. Durante todo o período do pleito eleitoral, os órgãos também vão monitorar e alimentar o sistema estadual com dados sobre as eventuais ocorrências registradas, os quais também serão enviados para o sistema nacional, por meio do sistema Córtex, que é administrado pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional.

No domingo (06), serão ativados os Centros Integrados de Comando e Controle Estadual (CICCE), em Belém, e os Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCRs) em 14 Regiões Integradas de Segurança Pública nos municípios de Castanhal, Abaetetuba, Santarém, Soure, Capanema, Paragominas, Breves, Tucuruí, Marabá, Altamira, Redenção, Tucumã, Itaituba e Parauapebas, onde estarão reunidos representantes de todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública Estadual e Municipal, além de órgãos parceiros, entre eles, a PF e a PRF para o monitoramento das ações planejadas e o acompanhamento de cada movimentação nos municípios em tempo real.

Câmeras de Segurança Pública - A partir dos CICCE e CICCRs estarão sendo monitoradas 271 câmeras de segurança pública na Região Metropolitana de Belém e 172 no interior do estado, assim como as imagens dos 50 totens de segurança instalados em 9 localidades paraenses.

Lei Seca

A Polícia Civil do Pará irá expedir, na próxima sexta-feira, 04, a portaria referente à Lei Seca, que proíbe a venda e o fornecimento gratuito de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes lanchonetes, trailer, quiosques, boates e outros estabelecimentos comerciais e similares, como explica o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende.

"Estamos reforçando a Lei Seca, que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas e também qualquer tipo de festa e a atuação de casas noturnas. A ação proíbe essas atividades de 00h às 18h00 do dia 6. Além disso, pela Polícia Civil reforçamos a recomendação de que os cidadãos se desloquem até o local de votação e procurem sempre estar atentos às práticas ilegais que ocorrem nesse período, como por exemplo, a "boca de urna", que está proibida. Portanto, a Policia Civil vai estar atuando, novamente, com a Polícia Federal, para proibir qualquer atividade ilegal nesse meio", reitera o delegado-geral.