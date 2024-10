Segup detalha esquema de segurança para as eleições municipais e a vigência da Lei Seca no Estado

Equipes de segurança começaram a se deslocar para o interior do Estado, nesta quinta-feira (03/10), para garantir a segurança em torno dos depósitos das urnas eletrônicas e realizando a escolta dos equipamentos até os locais de votação. A ação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) em parceria com órgãos estaduais e municipais. O titular da pasta, secretário Ualame Machado, detalhou como será a execução do plano de segurança para as eleições municipais durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Belém.

A Operação Eleições 2024 contará com 8.891 agentes de segurança das esferas estadual e municipal atuando em todo o Estado, com 6.260 agentes atuando somente na Região Metropolitana de Belém. As ações integradas reúnem todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública (Sieds), órgãos de trânsito municipais e as Polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF).

“A eleição envolve todo o Estado do Pará e a gente está preparado com mais de 8,8 mil agentes de segurança pública sendo empregados, mais de 1.700 viaturas, todo o aparato e o esforço nas unidades policiais já foi providenciado para que a gente garanta a festa da democracia e que ela ocorra de forma tranquila e o eleitor possa exercer o seu direito de voto de forma segura”, destacou Machado.

O secretário explicou que nesta sexta-feira (04/10) será publicada uma portaria sobre a vigência da Lei Seca em todo o Estado durante o pleito. Segundo ele, será proibida a comercialização e distribuição de bebidas alcoólicas a partir das 00h até 18h do dia 6 de outubro. Também está proibida a realização de festas e o funcionamento de casas de shows.

“Essa portaria vai ser fiscalizada pelos agentes da segurança pública como todo, e a gente vai estar também na Delegacia-Geral com plantão de 24 horas e nas nossas unidades especializadas, a partir de sexta-feira para receber denúncias e informações de irregularidades com relação”, complementou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará (PCPA), Walter Resende.

Conforme apresentado na coletiva, o ciclo operacional será composto por 1.721 viaturas, seis aeronaves, duas bases fluviais instaladas, 60 embarcações e quatro lanchas blindadas. No dia do pleito, as forças de segurança realizarão policiamento ostensivo nas vias, controle e ordenamento do fluxo de trânsito nas vias, lavratura de procedimentos de polícia judiciária, repasse de informações à Justiça Eleitoral, atendimento médico e primeiros socorros, além de rondas em pontos de apuração e comemoração de votos.

No domingo, a partir das 7h, serão ativados os Centros Integrados de Comando e Controle Estadual (CICCE), em Belém, e os Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCRs) em 14 regiões integradas da segurança pública.