Eleições 2024: TRE-PA começa a distribuir urnas na região metropolitana de Belém

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) deu início ao processo de embarque e distribuição das urnas que serão usadas no 1º turno das eleições municipais na região metropolitana de Belém, que engloba a capital paraense e os municípios de Ananindeua e Marituba. Todos os equipamentos começaram a sair, na manhã desta quinta (3), do Núcleo Gestor de Urnas Eletrônicas, localizado no bairro da Cidade Nova, em Ananindeua, com destino à sede da Cosanpa (Companhia de Saneamento do Pará), que fica no mesmo bairro e na mesma cidade.

“Hoje nós vamos começar o embarque das urnas para o distrito de Icoaraci, Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba. Nós vamos começar primeiro por Icoaraci e depois Mosqueiro e Outeiro. Cotijuba vai ser a última urna a ser entregue aqui pelo cartório”, informa Ângelo Júnior, servidor do cartório eleitoral da 30ª zona eleitoral de Ananindeua.

Percurso dos equipamentos

Segundo o TRE-PA, o embarque e a distribuição vão ocorrer em duas etapas. A primeira etapa começou hoje (3), quando os equipamentos saíram do Núcleo Gestor de Urnas Eletrônicas, em Ananindeua, com destino à sede da Cosanpa, na mesma cidade. Na segunda etapa, as urnas saem da Cosanpa amanhã (4), a partir das 6h, para os respectivos locais de votação.

“As urnas começam a chegar de fato nos locais de votação a partir de amanhã. Hoje a gente tá fazendo o embarque da primeira remessa e amanhã continua o embarque da segunda remessa. Chegam aos locais de votação a partir de sexta-feira e sábado de manhã”, explica Tiago Neves, chefe do Núcleo Gestor de Urnas Eletrônicas do TRE-PA de Ananindeua.

Segurança física das urnas

Com uma equipe de 24 pessoas atuando no embarque e na distribuição das urnas, o Núcleo Gestor de Urnas Eletrônicas armazena os equipamentos de acordo com a rota específica. O objetivo é evitar a troca dos objetos e das seções eleitorais.

“A gente tem toda uma estrutura de segurança, tanto do ambiente, da infraestrutura aqui do prédio, climatizado como vocês podem observar, além da vigilância”, conta Tiago Neves.

Segundo ele, o armazenamento na Cosanpa também é seguro. “Lá também vai contar com o apoio da segurança, polícia militar, do gabinete de polícia judiciária do TRE e nos locais de votação elas vão ficar armazenadas conforme a logística da zona, em local também seguro, fechado até serem montadas nas sessões eleitorais”, detalha Neves.