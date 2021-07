Segundo final de semana de julho segue tranquilo para veranistas em Salinas

O segundo final de semana de julho na praia do Atalaia, em Salinas, foi de tranquilidade em comparação com os verões anteriores. Muitas tendas estavam vazias na manhã deste sábado. Devido ao baixo movimento também não foram registrados congestionamentos de carros. Tanto na sexta-feira (9), quanto no sábado (10), a praia a quantidade de banhistas para o mês de julho não impressionou.

A empresária Gilda Ferreira, 58 anos, estava aproveitando a praia mais vazia com a família. “Eu estou gostando, porque não está muito cheio, ainda não tem muita gente. A praia também não está muito suja, que é o me preocupa muito. O lixo e a quantidade de carros é o que me preocupa muito. Eu estou amando porque não tem muita gente”, declarou. A empresária e a família tentam se prevenir do coronavírus usando máscara e álcool em gel.

A nora de Gilda, Kassia Pacheco, de 28 anos, natural do Mato Grosso, gosta muito de Salinas. Para ela, a cidade tem melhorado bastante de estrutura, porém é preciso aumentar a conscientização das pessoas para o lixo na praia. “É uma praia tão linda e quando tem muitas pessoas começam a ter mais lixo, a praia fica suja, se não fosse isso ficaria bem mais bonito”, aponta. “Tirando isso é uma praia ótima, quentinha, eu adoro vir para cá”, ressaltou.

O atendente de um dos restaurantes Maciel Aleixo, de 31 anos, estava percebendo o fraco movimento do final de semana, o que lhe deixou um pouco preocupado. “Nos outros meses de julho dos anos passados, o movimento era maior, acredito que em razão da pandemia tenha diminuído muito a quantidade de pessoas que queiram vir para praia, por causa que a pandemia ainda não cessou. Temos que todos os dias nos cuidar”, falou.

Como o emprego sustenta a família, Maciel espera que os banhistas aumentem nos próximos finais de semana. “A minha expectativa é que a partir do dia 15 melhor, antes disso geralmente dá menos gente, mas esse ano ainda menos. Creio que depois do dia 15 venha a melhorar e vir mais gente para a praia”, aguarda Maciel.

O consultor de vendas José Araújo resolveu fazer uma rápida viagem para Salinas curtir uma manhã. Ele e a família chegaram às 8h e antes das 11h já estavam se preparando para voltar para São João de Pirabas, onde passam as férias. “O movimento agora para a gente que veio com família é muito bom, com essa tranquilidade. Para o segundo final de semana do veraneio está muito bom, acho que mais tarde vai ser complicado”, comentou. “Salinas com essa paisagem e esse vento gostoso, não tem igual, quilômetros de praia, mesmo acostumados a vir para cá ficamos encantados”, elogia.