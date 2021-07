Movimento em Salinas supera expectativa de comerciantes

O município de Salinópolis, no nordeste do Pará, é um dos mais procurados no veraneio do mês de julho e a expectativa dos comerciantes é a melhor possível, especialmente após o movimento de junho e do primeiro final de semana das férias escolares. “Pela nossa experiência, observamos o comportamento daquele turista que tem alto poder aquisitivo e não está podendo viajar para fora do país, então ele vem para cá e quer aproveitar. Hoje, Salinas tem a segunda maior rede hoteleira da região Norte e isso tem favorecido muito a vinda do turista de fora do Estado”, afirmou José Carlos Barros, dono do restaurante Casemirão.

A empresa tem três unidades em Salinas: uma na cidade, outra na praia do Atalaia, e outra na praia do Farol Velho. José brinca que sempre é como se fossem dois meses de julho em um, se referindo à alta procura de turistas pelo balneário, que começa em junho. “Tem sido muito intenso desde o mês de maio. Na verdade, percebemos um movimento constante nos finais de semana, por isso digo que temos dois julhos. O nosso movimento, por exemplo, aumentou mais de 50% se comparado ao mesmo período do ano passado”, ressaltou.

José lembra ainda a importância de continuar seguindo os protocolos e que tem partindo dos próprios clientes a busca por espaços que obedeçam às recomendações e se preocupam com a não proliferação do coronavírus. “Temos percebido uma mudança no comportamento dos visitantes de maneira geral. Procuram se tem álcool, se tem distanciamento, ligam para saber o horário que tem menos gente para virem, é realmente um novo normal. Então a gente não tem vacilado quanto aos equipamentos de proteção individual, álcool em gel, uso de máscara. Precisamos disso para que as coisas não desandem”, concluiu.

O distrito de Mosqueiro, que faz parte da Grande Belém, também é um destino bastante procurado, sobretudo pela proximidade e facilidade de acesso para quem vive na capital paraense. O proprietário do Hotel Fazenda Paraíso, Otacílio Braga, conta que também já sente um aumento da procura dos veranistas, mas que o primeiro final de semana teve um movimento esperado.

“O primeiro final de semana é sempre moderado, temos em torno de 60 a 70% de movimento, tanto no restaurante quanto na hotelaria, mas no próximo final de semana deve aumentar”, afirmou. Otacílio lembra que, como são hospedagem, trabalham com pacotes fechados com antecedência e já possuem em torno de 40% das reservas preenchidas. E, para atrair o público que busca menos movimentação, o hotel fez uma promoção de meio de semana, com preços mais baixos.

“Além do público que liga direto, temos convênio com quatro operadoras de turismo, que fazem tudo antecipado e passam a lista com as reservas todo o mês de julho. Aí estamos com um preço mais em conta para diárias no meio da semana, que é mais calmo, então as pessoas aproveitam para descansar e curtir melhor, com menos gente. A gente tem 26 anos de Paraíso aqui, então a gente trabalha de acordo com a movimentação”, finaliza.