Seguem as bucas para encontrar helicóptero desaparecido na Amazônia

As buscas continuam para encontrar o helicóptero que desapareceu na Amazônia com piloto da PM-DF, mecânico e engenheiro da Funai, na quarta-feira (16). Nesta sexta-feira (18), marca o terceiro dia de desaparecimento e, pela manhã, as equipes do Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá e do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (SAR) do Pará levantaram voo.

Há informações de que existem indicações de movimentação na área onde a aeronave desapareceu. Na tarde de quinta-feira (17), a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) divulgou os nomes dos desaparecidos: tenente-coronel Josilei Gonçalves de Freitas (piloto), Gabriel (mecânico) e o engenheiro civil José Francisco Pereira Vieira, da Funai.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou ainda que as buscas poderão seguir, inclusive, durante a noite, caso seja necessário.

Desaparecimento

A aeronave contratada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Amapá e Norte do Pará decolou por volta das 12h de quarta-feira (16) da base Bona, na Aldeia Maritepu, localizada no Parque Indígena Tumucumaque, no Pará, com destino a Macapá. Três pessoas estavam a bordo.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o pouso estava previsto para ocorrer as 14h15 no Aeródromo Sérgio Miranda, em Macapá.