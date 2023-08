Helicóptero que saiu de terra indígena no Pará desaparece na floresta amazônica com três a bordo

Um helicóptero está desaparecido há mais de 24 horas na floresta amazônica. A aeronave levantou voo, por volta das 11h de quarta-feira (16), na Terra Indígena na Aldeia Bona, no Parque Nacional do Tumucumaque, no Pará, e deveria chegar ao destino final, Macapá (AP), aproximadamente às 14h, o que não ocorreu. Além do comandante, o helicóptero transportava um mecânico e um passageiro servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

“Com as informações que nós tivemos, ele tentou passar pelo Mucuru [...] como a área lá é de difícil acesso mesmo, pode ter sido o mau tempo”, declarou comandante do Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá, Comandante Pinon.

De acordo com o G1 do Amapá, a secretária dos Povos Indígenas do Estado, Simone Karipuna, solicitou apoio ao Comando da Força Aérea Brasileira (FAB) para buscas pela aeronave.