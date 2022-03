Crianças que estavam desaparecidas há 26 dias na floresta amazônica são encontradas com vida

Duas crianças indígenas de seis e oito anos, que desapareceram na floresta há quase um mês, foram encontrados vivos. Elas haviam saído para caçar passarinho no dia 18 de fevereiro e não foram mais vistas. Os familiares das crianças, que vivem na Comunidade indígena Palmeira, no município de Manicoré, interior do Amazonas, mobilizou um grupo de busca e conseguiu resgatar os dois irmãos - um menino e uma menina - na tarde da última terça-feira (15/03).

As crianças foram encontradas em profundo estado de desnutrição. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas chegou a fazer buscas, mas não obteve sucesso. Desde então, grupos de mateiros mobilizados por familiares dos irmãos continuaram a procurá-los em vários trechos da mata.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, por meio da 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as crianças estão muito debilitadas e serão ouvidas pelas autoridades assim que a equipe médica permitir. Ainda nesta quinta-feira (16/03), os irmãos serão transferidos para Manaus.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)