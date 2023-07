Helicóptero com turistas cai perto do Monte Everest, no Nepal; seis pessoas morreram

Seis pessoas morreram em um trágico acidente de helicóptero ocorrido nesta terça-feira (11), de acordo com as autoridades do Nepal. O acidente aconteceu próximo ao Monte Everest e envolveu cinco turistas mexicanos e um piloto nepalês, conhecido como capitão Chet B. Gurung. As causas ainda serão investigadas.

O helicóptero pertencia à Manang Air e decolou próximo a Lukla, uma importante base para expedições ao Monte Everest. O destino da aeronave era a capital, Katmandu. A Autoridade de Aviação Civil do Nepal (CAAN) disse ter perdido a comunicação com o piloto cerca de oito minutos depois da decolagem.

Conforme relatado pelo "Himalayan Times", os cinco passageiros eram membros da mesma família. Entre as vítimas estão dois homens: Fernando Sifuentes, de 95 anos, e Ismail Sifuentes, 98. E três mulheres: Abril Sifuentes, de 72 anos; Olacio Luz Gongalez, 65, e Maria Jese Sifuentes, 52.

Os destroços do avião foram encontrados em Lamjura Passe, em Solukhumbu. Segundo as autoridades responsáveis, todos os corpos foram recuperados.

O gabinete do primeiro-ministro, Pushpa Kamal Dahal, comunicou no Twitter seu "profundo pesar" em relação ao acidente, enquanto a embaixada do México na Índia informou que está mantendo comunicação constante e colaborando com as autoridades nepalesas em relação a "esse trágico acidente".

Dificuldades na aviação

Por conta do limitado acesso rodoviário, a indústria de helicópteros vem ganhando força no Nepal. No entanto, problemas de segurança aérea ainda são facilmente reconhecidos no país.

O clima da região é um dos desafios para os pilotos que se arriscam ao sobrevoar no país. Acidentes aéreos são recorrentes e o setor e aviação é precário.

O maior acidente aéreo da história do Nepal aconteceu em 1992 e deixou 167 pessoas mortas, quando o avião se aproximava do aeroporto de Katmandu. Por conta disso, a União Europeia chegou a proibir que companhias nepalesas entrassem em seu espaço aéreo por questões de segurança.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)