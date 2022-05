O alpinista quebra o próprio recorde e chega ao topo do Everest pela 26ª vez

O alpinista Kami Rita Sherpa, de 52 anos, quebrou o próprio recorde e escalou o Monte Everest pela 26ª vez. No último sábado, 7, o alpinista nepalês chegou mais uma vez ao topo da montanha de 8.849 metros. Ele trabalha como guia e na última escalada também levou outros dez alpinistas.



A rota de escalada usada por Kami Rita foi iniciada pelo neozelandês Sir Edmund Hillary e pelo nepalês Tenzing Norgay, em 1953. Até hoje ela permanece como a mais popular.



Mortes



O Monte Everest foi escalado 10.657 vezes desde 1953. Ao todo, 311 pessoas morreram até agora, de acordo com o banco de dados do Himalaia.

A última morte foi confirmada no último domingo, 8. O alpinista russo Pavel Kostrikin morreu no acampamento I do Monte Everest.