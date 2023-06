Sefa apreende 35 metros cúbicos de estacas sem documentação em Dom Eliseu

Uma carreta que transportava 35 metros cúbicos de estacas foi retida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e encaminhada à unidade fazendária de controle de mercadoria em trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). A apreensão ocorreu na região do Itinga, na BR-010, município de Dom Eliseu, nordeste do Pará, próximo à fronteira com o Maranhão, no sábado (17).

A carga, avaliada em R$ 104.212,50, estava sem a devida documentação ambiental e fiscal. A Sefa informou que o veículo vinha de Barcarena, no nordeste do Estado, com destino a Paraíso do Tocantins (TO). Durante a fiscalização, constatou-se que a madeira não possuía documentação fiscal e ambiental.

O coordenador da unidade do Itinga, Gustavo Bozola, informou que a carga de madeira foi medida para verificar a quantidade e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 35.640,68 referente aos tributos não recolhidos.

As estacas apreendidas foram entregues à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas) em Dom Eliseu para análise da questão ambiental. Bozola ressaltou a importância da parceria entre os órgãos envolvidos. "As parcerias são fundamentais para o aumento do controle de mercadorias em trânsito, evitando a sonegação fiscal e garantindo a arrecadação para o Estado", afirmou.