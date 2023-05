Operação da PRF e do Ibama contra desmatamento no Pará termina com R$ 6,3 milhões em multas

Mais de R$ 6,3 milhões em multas foram aplicados, no Pará, durante a operação "Radice III", um trabalho conjunto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A ação ocorreu no município de São Félix do Xingu, no sudeste do estado, para fiscalização de áreas embargadas e com indícios de desmatamento ilegal. As incursões ocorreram de 10 a 28 de abril deste ano e os resultados foram divulgados na tarde desta quarta-feira (3).

"Durante a operação, foram fiscalizados diversos alertas de desmatamentos, que resultaram em 32 (trinta e dois) autos de infração lavrados somando R$ 6.317.050,00 em multa, além de mais de 1.681 hectares de áreas embargadas e 24 notificações aos proprietários de imóveis rurais", diz nota conjunta da PRF e do Ibama.

A ação, como informaram o Ibama e a PRF, também resultou na apreensão de 16 motosserras, seis espingardas, 60 munições, dois pulverizadores de veneno e 500 litros de veneno dessecante (2,4-D). Também foram inutilizados 600 quilos de sementes de capim para pasto, que estavam nas áreas sob alerta de desmatamento e reforçam a tese dos crimes ambientais cometidos. Ninguém foi preso.