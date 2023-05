PRF apreende 33 kg de pasta base de cocaína escondidos dentro de carro em Castanhal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 33 kg de pasta base de cocaína , no final da tarde de segunda-feira (15), durante fiscalização no km 53 da BR-316, em Castanhal, no nordeste do Pará. Um foi preso pelo crime.

Segundo a PRF, por volta das 17h, a equipe deu ordem de parada a um veículo VW/Saveiro, de cor branca, em uma abordagem de rotina. Durante os procedimentos de identificação veicular, os policiais verificaram que na frente do painel, havia uma embalagem colorida que chamou a atenção para uma verificação mais detalhada.

Ao verificar o conteúdo da embalagem, a equipe constatou que se tratava de pasta base de cocaína. A partir de então, foram realizadas buscas no veículo, sendo localizados diversos tabletes da droga, em um compartimento oculto na carroceria.

Diante dos fatos, o condutor, natural de Bragança/PA, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal/PA, a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de Tráfico de Drogas. A ação contou com o apoio da equipe do Comando de Policiamento Regional VII (CPR VII) da Polícia Militar do Pará.

A apreensão gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 3.960.000,00 (três milhões e novecentos e sessenta mil reais) para o crime organizado.