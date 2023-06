Drogas no ônibus: PRF apreende mais de 11kg de maconha em Altamira e 3kg de cocaína em Benevides

Uma mulher foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com mais de 11 kg de maconha, na noite de quarta-feira (14), durante fiscalização no km 630 da rodovia BR-230, no município de Altamira, sudoeste do Pará. Na noite anterior, na terça-feira (13), outra mulher foi presa por levar drogas. Mas dessa vez, o caso aconteceu em Benevides, nordeste paraense.

Por volta das 22h10, durante procedimentos de combate ao crime e transporte de ilícitos em ônibus, foi dada ordem de parada a um transporte intermunicipal em Altamira. O trecho, segundo a PRF, é rota do narcotráfico e comumente há apreensões de drogas no local pelos policiais rodoviários federais.

Durante a análise da documentação dos passageiros, uma mulher apresentou informações contraditórias a respeito da sua origem e destino, assim como a finalidade de sua viagem. A equipe constatou também que uma de suas malas possuía senha para abertura.

Questionada a respeito da senha, a passageira disse desconhecer e nem soube informar sobre o conteúdo que se encontrava no interior da bagagem. Diante das suspeitas, a equipe realizou a abertura da mala e encontrou 11.58 kg de maconha.

Questionada sobre o entorpecente, a passageira informou que reside em Manaus/AM e que pegou a droga numa feira da cidade. Afirmou também que recebeu R$ 2.000,00 para realizar o transporte para o município de Marabá, sudeste do Estado. Ela foi detida e encaminhada à Polícia Federal de Altamira. A suspeita responderá por tráfico de drogas.

Prisão em Benevides

Em Benevides, durante fiscalização no km 19 da BR-316, as equipes do Grupo de Policiamento Tático (GPT) e do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF, abordaram um ônibus interestadual que realizava o itinerário Belém (PA) – Parnaíba, no Piauí.

Durante os procedimentos, o cão de faro apontou uma mala preta no bagageiro. Ao fiscalizar o conteúdo da mala foram encontrados aproximadamente 3 kg de cocaína. Uma passageira de 26 anos foi identificada como proprietária da mala com o ilícito. Ela afirmou aos policiais que não sabia o que tinha dentro da bagagem, pois um homem na rodoviária havia lhe entregado.

Por conta disso, a suspeita foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Marituba. Assim como no caso de Altamira, a mulher também responderá por tráfico de drogas.