Sefa apreende 210 bovinos sem nota fiscal em Óbidos; gado é avaliado em mais de R$ 800 mil

Uma carga que transportava 210 bovinos numa balsa no rio Paraná Mirim, em Óbidos, município na região oeste do Pará, foi apreendida sem nota fiscal na madrugada desta quinta-feira (24) pela Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) do Tapajós, Baixo Amazonas. Os fiscais de receitas estaduais da coordenação de controle de mercadorias abordaram a lancha do Fisco. As informações foram divulgadas pela Agência Pará.

A balsa vinha da cidade de Alenquer com destino ao estado do Amazonas. O gado confiscado foi avaliado em R$ 838.974,50. Um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) foi lavrado no valor de R$ 140.947,72.

Garrafas de cerveja apreendidas pela Sefa no dia anterior

No dia anterior, a Sefa também havia apreendido 56.784 garrafas de 330ml de cerveja na unidade fazendária de controle de mercadorias em trânsito de Serra do Cachimbo, localizada na rodovia BR-163, no quilômetro 785, em Novo Progresso, região sudoeste do Estado.

A nota fiscal mostrava o recolhimento a menor do imposto estadual, em desacordo com as normas da substituição tributária. O valor total da mercadoria é de R$ 226.338,99 e foi lavrado um TAD no valor de R$ 152.590.50.