Sefa apreende mais de 2.246 m³ de madeira em Óbidos

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), anunciaram na última segunda-feira (14) que apreenderam 2.246,59 metros cúbicos de madeira em tora, que eram transportados de Juruti para Portel.

Com valor de R$ R$ 923.492,61, a mercadoria foi apreendida no dia 12 quando viajava em dois empurradores com quatro balsas de madeira em tora e foi abordada pela lancha da Sefa no rio Amazonas, na altura da cidade de Juriti, para a fiscalização tributária quando foi constatado que não possuía documentação fiscal hábil.

Foi lavrado um termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 282.588,73, que aguarda o recolhimento para liberação da carga.

No mesmo dia, também foi realizada a apreensão de 12 mil garrafas de cerveja long neck que estavam sendo transportadas de Santarém para Juruti, sem nota fiscal. O valor da mercadoria é de R$ 78.600 e foi lavrado um TAD no valor de R$ 42.544.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).