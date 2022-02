Seduc abre inscrições para intercâmbio de professores da rede estadual

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Aperfeiçoamento dos Professores de Língua Inglesa (Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers - DAI). Professores efetivos da rede pública, que lecionam para turmas do Ensino Médio, e os demais selecionados participarão de um curso de aperfeiçoamento durante cinco meses nos Estados Unidos. Para se inscrever, o candidato deve enviar a documentação exigida até até o dia 31 de março para o email: cefor@seduc.pa.gov.br.

“A experiência que os professores irão adquirir durante o intercâmbio vai possibilitar um maior desenvolvimento das atividades pedagógicas em sala de aula. Fico muito feliz com esta iniciativa que vai permitir com que educadores que lecionam o Inglês, possam aprimorar seus conhecimentos e experiências acadêmicas. Portanto, fiquem atentos aos prazos e não percam esta oportunidade de aprimorar ainda mais suas competências e habilidades", ressaltou a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga.

Excelência no ensino da Língua Inglesa

A iniciativa, realizada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio do Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica do Estado do Pará (Cefor), busca fortalecer a excelência no ensino da Língua Inglesa e oferecer aos participantes um conhecimento mais aprofundado das melhores práticas em metodologias de ensino, planejamento de aula e o uso da tecnologia em educação.

Busca ainda promover entre os educadores o entendimento mais amplo sobre os EUA e desenvolver relações produtivas e duradouras entre educadores e professores dos Estados Unidos e de outras partes do mundo. Além disso, o projeto pretende contribuir para a melhoria da qualidade de ensino nos países dos participantes, objetivando transformar os profissionais da educação em líderes e multiplicadores que, ao retornarem para suas respectivas localidades, apliquem e compartilhem as experiências e novas habilidades adquiridas com os colegas de profissão e alunos.

Parceria com universidade americana

O projeto é coordenado pelo Departamento de Estado do Estados Unidos (EUA), em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e as Secretarias Estaduais de Educação. O intercâmbio terá duração de um semestre acadêmico de uma universidade americana e inclui aulas e treinamento intensivo em metodologias de ensino, planejamento de aula, estratégias de ensino, liderança e, também, no uso de tecnologias no processo educacional.

O programa nos EUA ocorrerá entre os meses de agosto a dezembro de 2023, e incluirá um estágio supervisionado em uma escola de Ensino Médio, para que os participantes no DAI possam interagir e praticar seus novos conhecimentos com colegas de profissão e alunos americanos.

"Esta é uma grande oportunidade para que os professores da área possam ampliar seus conhecimentos e melhorar suas práticas pedagógicas, convivendo e compartilhando experiências com educadores de 17 países com culturas tão diversas, estudando em uma universidade e ministrando aulas em uma High School nos Estados Unidos", destacou a coordenadora estadual do Fulbright DAI, professora Nádia Brasil.

Inscrições

As inscrições para a etapa de seleção estadual serão feitas mediante o envio da documentação abaixo, identificando o assunto "INSCRIÇÃO FULBRIGHT DAI 2022-2023", para o e-mail: cefor@seduc.pa.gov.br, até o dia 31 de março de 2022:

Institutional Support And Reference Form (preenchido e assinado pela coordenação pedagógica da escola); Leave Approval Form em inglês e traduzido para o português (preenchidos e assinados pelo diretor escolar). Obs: O visto será dado pela coordenação do Cefor, em todos os formulários, devidamente preenchidos e recebidos por e-mail; Currículo resumido; FY22 Fulbright DAI Application (formulário de inscrição); Cópia de um documento oficial de identificação: RG, CNH ou passaporte válido, além de cópia do histórico escolar e diploma de licenciatura em Letras - Inglês.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)