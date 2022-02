Equipe da Seduc fará vistoria técnica em escola estadual em Muaná, no Marajó

Uma equipe da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) está em deslocamento para a cidade de Muaná, na ilha do Marajó, para realizar uma vistoria técnica na escola estadual Dr. Sérgio Mota. Os técnicos também vão iniciar, de forma célere, o reparo emergencial e identificar as causas do incidente.

Em dezembro passado, desabou parte do teto da escola estadual, mas ninguém ficou ferido. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp), “há risco de desabamento total do telhado”. A escola foi fundada há 18 anos. E em, 2019, “depois de muita luta da categoria”, informou o Sintepp, a unidade de ensino foi reformada.

O desabamento danificou uma sala e parte do corredor de acesso ao bloco principal de aulas. “Felizmente não estava havendo aula no momento deste desastre e não houve nenhuma vítima, porém até o momento o bloco continua interditado e toda comunidade escolar está sendo prejudicada, pois há risco de desabamento total do telhado da escola”, diz o Sintepp.

