Scarpa pode assinar pré-contrato e sair sem custos do Palmeiras. Será que cabe no Flamengo?

O começo do mês de julho é uma época importante para o mercado do futebol. Diversos jogadores que não renovaram com seus clubes, e tem contrato acabando no último dia de 2022, podem assinar pré-contratos com outros clubes e sair sem custos de transferência. No Flamengo, são seis casos.

No Palmeiras, um titular absoluto está nessa situação. Gustavo Scarpa, peça chave no time multi-vencedor de Abel Ferreira, não renovou contrato com o alviverde e pode conversar com outro clube.

As notícias que vem de São Paulo dão conta que o atleta tem bom relacionamento com o Palmeiras e só sairia do clube para uma transferência para a Europa.

Porém, aos 28 anos, Scarpa já é visto como veterano para os principais mercados do velho continente.

Na remota possibilidade do Flamengo conseguir tirar Scarpa do Palmeiras, o meia ofensivo cairia como uma luva ao lado de Arrascaeta. No time paulista, os números de Scarpa são sólidos. Em 182 jogos, ele fez 31 gols e deu 43 assistências. Isso leva a uma média de uma participação em gol a cada 2,4 jogos.

Flamengo busca mais reforços na janela de meio de ano

O Flamengo está em busca de mais reforços na janela de meio de ano que abre em 18 de julho e fecha em 15 de agosto. Depois de trazer Everton Cebolinha do Benfica por 13 milhões de Euros, o Rubro-Negro quer ir em busca de um lateral direito, até dois volantes, um meia ofensivo e mais um atacante de lado.

O volante Wendell, do Zenith da Rússia, surgiu nos últimos dias como principal opção depois da saída de Andreas Pereira. Já foram cogitados no Flamengo o lateral direito Montiel, do Sevilla; o meia Augustin Martegani, do San Lorenzo; o atacante Ferreirinha, do Grêmio; e o volante Arturo Vidal, da Inter de Milão.