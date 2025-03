São Félix do Xingu decreta situação de emergência devido às fortes chuvas

A Prefeitura de São Félix do Xingu, no sudeste paraense, decretou situação de emergência devido às fortes chuvas que atingem o município. O Decreto n.º 283/2025-GPM/SFX, assinado pelo prefeito Fabrício Batista Ferreira no último dia 7, tem o objetivo de garantir assistência à população e facilitar o acesso a recursos estaduais e federais para a recuperação das áreas afetadas. A situação de emergência tem vigência de até 180 dias, podendo ser prorrogada conforme a necessidade.

Nos últimos meses, as chuvas frequentes causaram o transbordamento do rio Xingu e de seus afluentes, afetando comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas e pequenos produtores rurais. De acordo com a Defesa Civil Municipal e a Secretaria Executiva Municipal de Trabalho e Promoção Social, 8.948 pessoas foram impactadas, 1.792 delas estão desalojadas.

Os danos incluem a destruição de 217 km de estradas vicinais, dificultando o acesso a serviços essenciais, além da perda de três pontes de madeira e danos em outras cinco. A agricultura familiar e a pecuária também sofreram prejuízos, agravando a situação econômica do município.

Com o decreto, a Prefeitura pode solicitar apoio dos governos estadual e federal para reconstrução de infraestrutura e assistência às famílias atingidas. Também estão sendo mobilizadas equipes para atuar na remoção de moradores em áreas de risco e na recuperação de estradas e pontes danificadas.